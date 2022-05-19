TG群組多次現鼓吹破壞訊息　頻道管理員裁煽惑罪成　判囚6年半

電腦技術員2019年，在Telegram 開設名為「SUCK Channel」的公開頻道，頻道內多次出現鼓吹破壞及縱火，甚至提及製造炸彈，及施用毒藥等資料，技術員早前被裁定煽惑罪成，今(19日)在西九龍法院被判入獄6年6個月。



被告伍文浩（26歲，電腦技術員）他經審訊後被裁定7項罪成，包括煽惑刑事損壞、縱火、公眾妨擾罪、製造炸藥、傷人、暴動、施用毒藥或其他殘害性物品或有害物品為使他人身體受嚴重傷害。

頻道成立後現多個煽惑他人犯罪訊息

案情指「SUCK Channel」於2019年8月20日在社交程式Telegram建立。該頻道成立後，多個用戶在其中發佈大量非法煽惑他人犯罪的訊息，被告為該頻道的擁有人和管理員，控方指他不但沒有修改和刪除該些訊息，更曾以「SUCKER」名義，於頻道發布至少18條非法煽惑的訊息。

包括煽惑他人在宿舍縱火

頻道內至少出現42條煽惑訊息，包括煽惑他人在警察宿舍縱火，被告的帳戶又曾發出如：「為聽日11.13晨曦行動繼續罷工鋪路」，和「燒狗宿舍」等，另外亦有串謀煽惑他人在西九龍高速鐵路站公眾妨擾，及提及「封印高鐵大行動」等。

其他用戶亦有份發布訊息

亦有其他用戶發出如「掟黑警氣油彈」等訊息。並有煽惑他人到中大帶參與暴動控方指這訊息顯示被告串謀煽惑他人在香港中文大學一帶參與暴動。

官指即使非被告發布也對之視而不見

許官早前裁決指，被告為涉案頻道的唯一擁有人及頻道管理員之一，曾在頻道內發放大量非法訊息，他必然知道有人在頻道內發放大量非法訊息。即使他沒有自行發放訊息，但他仍有授權他人，及提供平台讓他人發佈大量煽惑訊息，或對有關訊息視而不見，為期長達9個月，認為他曾與他人達成犯罪協議發放煽惑訊息。

案件編號：DCCC 212/2021