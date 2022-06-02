上智英文書院六師生中招涉爵士舞班　再有無源頭BA.2.12.1個案

疫情持續，繼周三（1日）反彈至505宗確診個案後，今日（2日）再新增489人染疫，並有兩個學校懷疑出現爆發，其中石硤尾的寶血會上智英文書院，曾舉辦的爵士舞興趣班，該班有6名師生染疫；而馬鞍山李寶椿聯合世界書院，共有兩幢宿舍有人染疫，涉及4位學生。

另外，本港繼續出現懷疑BA.2.12.1個案，當中又再有源頭不明個案，涉一名29歲男士，他居於啟鑽苑啟雋閣。衞生防護中心形容，見到BA.2.12.1社區有隱形傳播，找不到明顯的流行病學關係。



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衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，本港今日新增489宗確診個案，當中輸入個案佔65宗。今早收到40宗學校呈報陽性個案，涉及34間學校，「大概一間學校有1至5位（患者）。」

學校爵士舞興趣班 6名師生染疫

張竹君提到，有8間學校出現多過一宗個案，其中石硤尾的寶血會上智英文書院曾舉辦爵士舞興趣班，合共1名老師及5位學生染疫。涉事老師在5月30日起喉嚨痛，學生則在5月31日至6月1日起不適。

張指，興趣班共有11名學生及1名老師，學生來自不同班級，5月29日9時至12時曾辦跳舞班。現時其餘6名學生暫時陰性，但須接受家居檢疫。她透露，學生跳舞時須佩戴口罩，但因時間較長，中間或曾脫口罩飲水，可能因此出現傳播。

李寶椿聯合世界書院學生宿舍爆疫 4人中招涉兩幢大廈

另一間學校則為馬鞍山李寶椿聯合世界書院，設四幢住宿設施，其中兩幢大廈有人染疫，涉及4位學生，同房要隔離，「1個係其中一幢；另外3個學生住係另外一幢，住不同樓層。」

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源頭不明懷疑BA.2.12.1個案住啟鑽苑

此外，本港繼續出現懷疑BA.2.12.1個案，有機會與麥當勞群組相關，其中麗晶花園6座再多一個單位染疫，共3名家人確診；太古城鄱陽閣再有懷疑BA.2.12.1變種病毒株分支個案，而該大廈早前有個案曾到訪太古城麥當勞，故可能有關連。

而張竹君指，再有一宗懷疑BA.2.12.1的源頭不明個案，涉及一名29歲男士，住啟鑽苑啟雋閣。她表示，現時與麥當勞群組有關的個案，基因分析共發現45宗，其中32宗找到與麥當勞、蘭桂芳酒店有流行病學關連。

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覆檢快測陽性呈報個案 21%呈陰性

張竹君再重申，最近覆查快測陽性報告時，發現更多的樣本核酸檢測呈陰性，其中在5月30日，當日合共收到150宗快測陽性呈報個案，惟有31個案、即21%，其核酸檢測結果呈陰性；而在早一星期，陰性比例平均達約17%。

她再次，提醒任何人明知提供虛假、誤導性資料屬犯罪行為，一經定罪，可判監及罰款。