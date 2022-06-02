確診大廈｜增373幢觀塘重災　老牌豪宅玫瑰別墅、赤柱醇廬上榜

疫情持續，衞生防護中心今日（2日）更新確診者大廈名單，昨日（1日）新增373幢大廈有住戶呈報染疫，為近一個多月以來最多，18區當中，觀塘以36幢大廈上榜佔最多，涉及牛頭角上邨、油塘邨等多條公共屋邨。

至於接連有酒吧爆疫的港島區亦有多幢大廈上榜，包括半山愛都大廈、老牌豪宅「玫瑰別墅」、 壽臣山「松柏花園」、貝沙灣南灣4座、赤柱豪宅「醇廬」和淺水灣高尚住宅「陽明山莊」等。



▼部份強制檢測上榜大廈▼



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本港昨日再有373幢大廈有住戶呈報確診，較前日（5月31日）大增134幢，是近一個多月以來最多。新增的確診大廈中，觀塘以36幢佔最多，大部份均為公營房屋，單是牛頭角上邨已有三座上榜，包括常榮樓、常滿樓和常逸樓，油塘的疫情亦嚴重，涉及油塘邨、油美苑和油麗邨三個屋苑，同區私樓「海傲灣」1B座亦有住戶染疫。

▼5月31日 疫苗通行證第三階段實施首日▼



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深水埗區的疫情亦嚴重，有31幢住宅上榜，包括港鐵南昌站上蓋「匯璽」8座、九龍塘又一居17座和27座、畢架山花園2座、長沙灣泓景臺5座等，該區亦有多個屋邨有住戶呈報「中招」，單是相連的長沙灣海達邨和海麗邨已合共有五幢上榜，包括海達邨海昌樓、海榮樓和海盛樓、海麗邨海晴樓和海賢樓、元州邨元盛樓和元禧樓、富昌邨富盈樓和富誠樓等。

九龍其他確診大廈則包括，何文田「皓畋」1座和6座、懿薈、京士柏「恒信園3期」、旺角「Skypark」、港鐵奧運站上蓋「柏景灣」7座等。

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至於近日接連有三間酒吧爆疫的中西區，則新增21幢大廈上榜，包括曾因貪污而在美國入獄的民政事務局前局長何志平所住的「愛都大廈」2座、中半山老牌豪宅「玫瑰別墅」、鄰近上環港澳碼頭的「宜必思香港中上環酒店」亦上榜。

港島區其他上榜大廈亦包括海怡半島怡翠閣、 壽臣山「松柏花園」、貝沙灣南灣4座、赤柱豪宅「醇廬」、淺水灣高尚住宅「陽明山莊」5座、跑馬地「Eight Kwai Fong」和雲地利台、灣仔利東街重建項目「囍滙」2座等，太古城亦再有三座上榜，包括彩天閣、智星閣和鄱陽閣。

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新界區則以沙田的疫情最為嚴重，共有27幢大廈上榜，包括名城1期15座、2期3座和3期1座，第一城44座、馬鞍山天宇海7B座和新港城Q座、愉翠苑愉滿閣等。

新界其他確診大廈則有，荃灣柏傲灣1座、珀麗灣7座、深井碧堤半島1座、元朗Park Yoho Genova 15A座、錦綉花園J段第二街、將軍澳Savannah 5A座、帝景灣7座、日出康城 LP6 2座、維景灣畔3座等。

▼6月2日公布新呈報確診大廈全名單▼

