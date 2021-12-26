荔枝窩故事館揭幕　四主題保存客家文化　有得聽21首山歌

位於西貢的華懋荔枝窩故事館今日（26日）揭幕，故事館收錄「醫食嫁唱」四大主題展品，讓市民更了解客家文化。荔枝窩村代表曾偉業表示故事館有助訪客親身體驗慶春約七村的傳統客家文化，以及昔日村民簡樸多采的生活。



婚嫁習俗收集了荔枝窩村民婚姻故事的訪問，以及介紹傳統的婚宴習慣等。（馬煒傑攝）

新界東北的「慶春約」七村（荔枝窩、鎖羅盆、悔子林、蛤塘、小灘、牛屎湖及三椏村），當中荔枝窩是新界東北地區歷史最悠久、最具規模及保存得最完好的鄉村之一。華懋集團與漁農自然護理署、獅子會自然教育基金及荔枝窩村培成堂合作，於荔枝窩開設故事館，分別以生活作息、婚嫁習俗、傳統醫術及客家歌曲四大主題呈現客家文化，透過重現昔日繁盛時期的慶春約村落，讓遊客重新認識七村的歷史文化。

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故事館以客家房屋改建，內裡展示80多個村民的訪問故事，更有客家山歌的錄音可供聆聽。開幕禮加賓環境局局長黃錦星就提到，過去資訊科技未被普及，客家人就以山歌「隔山傳情」，但時至今日不少山歌都早已失傳，而故事館則找到荔枝窩村內仍懂得唱山歌的居民黃伯錄音，將21首山歌收錄於館內，供遊客收聽。

除了山歌外，傳統醫術則向大眾展示以往客家人的醫術及草藥，介紹客家人源遠流傳的治病方式；而婚嫁習俗則收集了荔枝窩村民婚姻故事的訪問，以及介紹傳統的婚宴習慣等；生活作息則會介紹客家人的傳統生活模式。

荔枝窩的村民曾先生曾於70年代移民英國，回到故鄉荔枝窩生活，指「始終對依呢度有感情」。對於故事館的設立表示絕對歡迎，他舉例指傳統醫術主題可向年輕一代推廣中草藥的認識。

黃錦星又在開幕禮上呼籲市民響應漁護署的「山海不留痕」，呼籲市民郊遊時帶走自己的垃圾，以保護偏遠鄉村。