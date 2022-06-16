昂坪360纜車6.18起連續五周75折　推親子製作NFT做善事

新冠疫情打擊旅遊業，科技則可吸引「眼睛想旅行」旅客。昂坪360纜車趁夏日推出75折優惠，並透過「360°元宇宙初體驗」，讓家長偕子女初探元宇宙製作自己第一個NFT（數碼資產提供特定擁有權），若家長之後購回，款項扣除平台收費後全數捐予香港盲人輔導會。



雖然新冠疫情仍然嚴峻，但昂坪360董事總經理劉偉明表示，一直仍視乎疫情陸續辦活動，希望讓市民可紓緩一下，而第五波疫情４月尾緩和至５月尾，日均客量亦較去年大升一倍。他續稱，今個夏天也特別以元宇宙為題，再加上將公布回歸25周年優惠，望7月份客量能有單位數升幅。

「360°元宇宙初體驗」將於6月18日至7月24日舉行，由昂坪360與初創公司MMMeta合作，賓客透過掃描二維碼進入「元宇宙萬物公司Block177」訂購產品。當到達昂坪市集的實體Pop up墟市，賓客可光顧元宇宙内的十多間真實商戶，把實體商品帶回家。活動期間於昂坪360官網、或親臨纜車站售票處購買來回纜車（標準車廂）門票，可享75折優惠。

活動尚有「我的第一個NFT工作坊」，讓顧客可親子共同為纜車等圖案填上顔色，作品經數碼化後製成NFT，並免費上載至NFT平台。賓客也可參加「NFT小教室」，瞭解更多NFT知識及繪畫專屬自己的NFT，創作者可以100元回購自己的NFT，收益扣除平台收費後全數捐予香港盲人輔導會。元宇宙及「Pop Up墟市」亦特設香港盲人輔導會攤位，售賣視障人士的手作精品。

劉偉明稱旨在深入淺出讓親子初步瞭解這項最新興的科技，MMMeta創辦人袁振雄稱愈來愈多機構探討元宇宙發展機會，父母若想更瞭解子女，不妨一同學習。