假期最後1日｜東薈城昂坪360人流暢旺　市民︰趁假期未完出嚟行下

今日(9日)是連續3日假期的最後1天，遊人未懼天氣不佳，繼續把握時間到旅遊熱點遊玩。記者於中午時到有大賣場及旅遊景點的東涌視察，發現東涌東薈城非常熱鬧，各名店門外均出現人龍，連東薈城外的空地也企滿遊人；鄰近的巴士站就擠滿遊客，而遊客喜歡到訪的大熱地點昂坪360更出現「蛇餅」。有遊客表示希望能抓緊假期尾巴與家人到外逛逛，不介意到處也要排隊。



▼5月9日，東涌人山人海▼



+ 3

一家四口在巴士站外準備乘搭大澳巴士的李生表示，今天從家中出發時已發現港鐵也擠滿人，已在巴士站等了約15分鐘巴士，笑言「應該要等多兩三班車先得(上到車)，但冇計啦，家庭日，趁假期未完出嚟行下。」「之前有(社交距離)限制，一家人出嚟行下都有啲麻煩。」至於為何選擇大澳作假期完結前的出遊地點，李生指，已有兩三年未曾到大澳，「好多得大澳有嘅嘢食好耐都冇食過，順便影下家庭相。」

有市民特意來東薈城購物 預計花約2000元

王太今天與友人到東薈城購物，平日需要上班的她趁著佛誕翌日假期早上過來購買日用品，預計花費約2000元，「諗住嚟買下手袋同衫褲個啲，東薈城啲outlet平過出面啊，所以咪入嚟行下。」「同埋啲消費券都未用曬，之前特登儲起左留返嚟用。」家住屯門的她稱今早出門未覺有太多人乘車，形容情況「一般水平」。

▼5月8日 佛誕下的長洲人流不多▼



+ 38

▼5月8日母親節 酒樓座無虛席▼

