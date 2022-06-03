端午節｜上海封城糉子成本飆　疫下銷量跌2成　老字號兩招防變味

今日端午節（3日）除賞龍舟、游龍舟水，吃糉也是應節活動。不過疫情下，今年本港僅得赤柱有龍舟活動，端午糉銷量更比去年遜色。有專售上海糉的老字號透露，今年上海糉銷量下跌15%至20%，與公司訂單及外來遊客減少有關。此外，上海早前因疫情封城，物流運輸受阻，來貨價飆升三成，以致經營壓力日增。不過，店主仍教授兩招讓糉子更「襟擺」，指購糭前須檢查獨立包裝有否漏氣，且回家後不用擺放至雪櫃以免味道變質︰「雪藏雞都冇新鮮雞咁好食啦。」



遊客消聲匿跡 部分公司客結業：有呢個生意額已好滿意

開業多年的老三陽除了大閘蟹外，其製作的上海糉亦是遠近馳名。不過在疫情衝擊下，其董事總經理祁玉鳳坦言生意不及往年，尤其不少公司因縮減開支，甚至已結業，導致相關訂單大跌；同時內地及外國遊客消聲匿跡，銷量相比去年下跌15至20%。不過她對今年端午的生意仍感滿意︰「早半年好傷好傷，有錢佬唔見好多錢係事實。今時今日有呢個生意額，我已經好滿意，仲想點？」

上海糉材料來貨價升3成 肉糭售價只敢微加$5

惟上海糉的食材來自上海，近日當地爆發疫情封城，祁玉鳳坦言確實影響物流供應，指上月有供應商曾向她稱，最快於6月才准復工，然而復工的準備需時，相信食材仍未能立即可運抵本港。她亦指，現時來貨價飆升三成，連同員工薪金及機器等開支，經營生意的壓力日增，卻難以將成本轉嫁至顧客，例如鮮肉糭微加5元、齌糭只敢加1元。「出面茶餐廳賣一碗白飯都10蚊雞，我一隻齌粽都賣16蚊隻，你話點賺錢呢？」

真空包裝端午糭不必放雪櫃︰雪藏雞都冇新鮮雞咁好食

不過銷量下降或導致滯銷，究竟端午糭的擺存時間多長呢？祁便解釋，其店考慮到符合食品安全，並為了增長保存時間，製作過程經改良後，除了使用新鮮的食材外，亦使用真空機包裝。她建議市民，購買端午糭前須檢查包裝是否漏氣，無須擺放至雪櫃或冰箱，視乎不同品牌，最長能於常溫保存逾10日。「擺喺零下嘅糭事實上冇咁好食，雪藏雞都冇新鮮雞咁好食啦。」

其實，正宗的上海糭並無港人的喜愛的鹹蛋黃，食材主要分為紫米、火腿、豆沙、瘦肉、赤豆等。但她指，隨著老一輩上海人逝世，新一代的口味轉變，反而以鹹蛋及鮮肉製成的端午糭，成為最受歡迎的糭類。她亦指，其店舖的最年輕的師傅已達60歲，並無新一代願意學習步驟繁瑣的傳統製糭。也許在可見的將來，隨著老師傅的退休，將來難以再吃到非機器製作的端午糭。「其實𠵱家香港都愈嚟愈多傳統功藝，都已經慢慢失傳咗。」

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