確診大廈｜增335幢　貝沙灣、擎天半島及奧運站帝峯．皇殿等上榜

疫情持續，衞生防護中心今日（3日）公布，確診者居住大廈名單新呈報多達335幢，港島有貝沙灣 3 座、香港站上蓋豪華酒店式住宅四季匯等上榜。新界有大圍站上蓋名城有三棟上榜，分別是 1 期 15 座、2 期 1 座及3 期 5 座、將軍澳日出康城首都5座及領凱11 座、帝景灣 7 座；九龍有奧運豪宅帝峯．皇殿8 座、九龍站住宅擎天半島等。



▼6月3日部份確診大廈▼



港島區有69幢，分別為貝沙灣 3 座；香港站上蓋豪華酒店式住宅四季匯；東區太古城怡山閣、智星閣、鄱陽閣；寶馬山花園 10 座；奧卑利街已婚警察宿舍等。

▼5月31日 疫苗通行證第三階段實施首日▼



+ 2

新界區有156幢，分佈大圍站上蓋名城有三棟上榜，分別是 1 期 15 座、2 期 1 座及3 期 5 座；日出康城Marini 3B 座、日出康城晉海 3A 座、日出康城領都 8 座；元朗嘉湖山莊樂湖居 11 座、翠韻華庭 2 座；愉景灣濤山閣、頤峰菘山閣等。

▼6月3日公布新呈報確診大廈全名單▼



+ 4

九龍區有110幢，有奧運豪宅帝峯．皇殿8 座、九龍站住宅擎天半島、觀塘凱滙 2 座、清水灣道 8 號、黃埔海逸豪園翠堤灣 22 座、啟德天寰星寰匯 3 座等。