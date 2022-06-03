變種病毒︱灣仔時代幼兒學校兩名鄰床午睡幼兒染疫　同房6人檢疫

再有學校出現疑似新冠變種病毒！衞生署衞生防護中心今日（3日）公布，香港基督教服務處時代幼兒學校有兩名全日制幼稚園學生確診，他們疑因午睡時間未有戴口罩而傳播，初步基因分析懷疑是變種病毒BA.2.12.1，同一大房午睡6名小朋友因同樣需要檢疫。



另外，位於太古的德思齊加拿大國際學校（DSC International School）增加一宗個案，屬於先前爆發的同一班別，最後上課日是5月25日並停課至今，該名確診學童一家四口亦已確診，懷疑屬變種病毒BA.2.12.1個案。



香港基督教服務處時代幼兒學校有兩學童確診。（Google 截圖）

初步基因分析懷疑屬變種病毒BA.2.12.1

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君公布指，昨日提到有八間學校出現兩宗確診個案，並披露更多詳情，其中一間為香港基督教服務處時代幼兒學校，有兩名全日制幼稚園學生確診，初步基因分析懷疑是變種病毒BA.2.12.1，需要與家人一同於隔離設施檢疫。

幼稚園有其他活動 午睡時段傳染機會較高

張竹君續指，雖然該幼稚園有其他活動，惟經研究後認為，傳播主因屬午睡時段，因兩人床位相鄰，加上未有戴口罩，而即使有隔板分開，但為安全起見，同房其餘六名小童需要家居檢疫。至於變種病毒BA.2.12.1如何帶入校園，張解釋，因社區有BA.2.12.1的其他個案，可能有隱形傳播。

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德思齊加拿大國際學校再增一宗確診

另外，張又提到，德思齊加拿大國際學校再增加一宗確診個案，屬於先前爆發的同一班別，最後上課日是5月25日並停課至今，原訂於本月5日復課，該名確診學童一家四口亦已確診，懷疑屬變種病毒BA.2.12.1個案，而因其居住地區將軍澳先前未有出現BA.2.12.1個案，初步認為與學校其他感染屬同一傳播鏈。

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