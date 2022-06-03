酒吧接連爆疫　梁子超指場內活動或違規定　料疫情維持低水平傳播

本港昨日（2日）新增489宗確診個案，繼兩間酒吧爆疫後，中環再有酒吧出事，位於蘇豪砵甸乍街35號的酒吧「LINQ」累計有18宗個案。呼吸系統專科醫生梁子超今早（3日）在商台節目《晴朗的一天出發》上表示，有爆發的酒吧似乎無完全依照現行規定，酒吧空間狹窄，通風有局限，若客人除下口罩走動，與其他人混雜，進行跳舞、唱歌等活動，都會令病毒排放量高，增加傳播風險。



他認為，當局在爆發出現後一星期才發現，反映個案追蹤仍有滯後，需要加快，預料因應本港採用的防疫策略，要有準備疫情會維持一段時間低水平傳播，並稱這是病毒風土化的必然結果。



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除口罩人群混雜 有唱歌跳舞 傳播風險高

呼吸系統專科醫生梁子超在電台節目指，兩間早前爆疫的酒吧，似乎無完全依照現行規定，有客人除下口罩，混雜在不同人群中，同時酒吧內有唱歌、跳舞的活動，令病毒排放量及吸入量高，加上酒吧空間細，通風有局限，很難在人多的情況下減少短距離空氣傳播。若然在酒吧內的曝露時間長，感染風險亦會增加。

不排除已有二三代傳播 當局追蹤有落後

梁子超提到，不排除酒吧的顧客及員工到過不同酒吧，已出現二及三代傳播。因Omicron傳播速度快，有些隔代傳播只需三日，在感染第二日已可出現二代傳播。他認為，當局在爆發出現後一星期才發現，反映追蹤工作仍有落後需要加快。

他提出，當局要在前端工作加快，當局宜在發現確診者時，要即時拿安心出行資料，同步進行分析有沒有涉及聚集，「頭幾個個案要三日內追到，一星期內搵晒顧客、相關處所，咁先易控制。」

▼5月28日 中環Zentral酒吧爆疫下周未情況▼



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梁子超：疫情會維持一段時間低水平傳播

他亦指，因本港採用的防疫策略，是希望透過疫情本身的傳播，令群體免疫，避免疫情急劇反彈及對醫療系統造成壓力。大眾要有準備，疫情會維持一段時間低水平傳播，形容是「病毒風土化的必然結果」，所以仍需要有不同的防控措施，各處所亦需有限制，以防止出現「網絡式、大形反彈」。

快測仍有重要角色 宜為無病徵人士進行核酸檢測覆檢

至於近日有建議指確診應改回以核酸檢測結果為準，梁子超認為Omicron「跑得快」，如果要及早發現染疫、同時方便市民使用，快測抗原檢測仍有重要角色，仍然需要大規模、廣泛使用。但他認為，快測有機會出現假陽性，認為應為無病徵、無風險因素的人士提供快速的核酸檢測覆檢。

▼5月28日 中環德己立街Zentral酒吧爆疫▼

