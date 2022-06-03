Triple O's、Café Crêpe強檢上榜繼續營業　食客仍光顧稱不知情

食物及衞生局昨晚（2日）公布強制檢測公告，其中金鐘太古廣場Triple O's、中環Café Crêpe上榜，疑似有食客染疫。《香港01》記者今日（3日）到以上兩間餐廳視察，發現兩間餐廳皆有營業，門口未有張貼任何關於疫情的標示，客人仍繼續光顧。有食客指「唔知」餐廳要強檢，亦有位處附近的酒樓負責人稱，會做足防疫措施，不怕被影響生意。



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記者今日中午到訪位於中環威靈頓街15B號地鋪的法式餐廳Café Crêpe視察。餐廳門口張貼防疫標示，包括提醒市民入座前而測量體溫、消毒雙手，進食後亦需帶上口罩。今日仍繼續營業，餐廳內的客人不多，目測只有三至四枱客。記者向員工查詢是否爆疫，惟員工指負責人不在場，故不方便回應。

有剛光顧完Café Crêpe的食客指，「唔知」餐廳強檢上榜，之後記者再追問，惟未有回應便匆匆離去。

經過Café Crêpe的市民區小姐表示，未曾光顧此餐廳，亦不知餐廳要強檢，又指會留意疫情發展，如再出現爆疫群組，或會減少外出。

記者到Café Crêpe對面的酒樓詢問相關情況。酒樓負責人湯先生指不情，但直言兩所食肆的營運對象不同，故不怕被影響生意。現時已按照政府指引，做足防疫措施。客人進入酒樓前一定要掃「安心出行」及「疫苗通行證」，加上酒樓「自己內部每晚都會做大清洗」，未來亦會特別小心，因此相信應該無問題。

另外，記者下午約1時左右，到位處金鐘太古廣場二座 LG1地庫Great Food Hall超市內的西式快餐店Triple O's視察，餐廳今日仍有營業。記者目測超市內人來人往，而餐廳內坐滿客人，亦有不少客人叫外賣。Triple O's負責人指，未知染疫的實際人數。餐廳亦有進行消毒清潔，目前全體員工皆有做核酸檢測，暫時無人確診，又稱不怕染疫，因已完成接種疫苗。