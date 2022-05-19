玻璃樽徵費擬明年首季落實　每公升容器向飲品商收1元重用可豁免

根據環保署數據，港人2020年棄置約5.7萬公噸廢玻璃容器。政府最新立法會提交文件指，隨著疫情漸趨穩定，相信是適當時機重啟玻璃飲料容器計劃，即向飲料供應商每公升玻璃樽徵費約一元，目標在今年內向立法會提交《受規管物品規例》，最早可於明年首季全面落實。



環保署早年表示，若飲料供應商選擇回收重用玻璃容器，減廢率達80%或以上，即每個玻璃容器可重複使用5次或以上，則可豁免徵費。（資料圖片 / 梁鵬威攝）

飲品容器生產者責任制早於2005年提出

政府早於2005年提出飲品容器生產者責任制，2013年進行公眾諮詢，2016年通過飲品玻璃樽徵費的條例草案，訂下法定規管框架。環保署原計劃2019年年中前全面實施玻璃飲料容器計劃，徵費水平以每公升玻璃容器容量計約為一元，但最終時間表一推再推。

環保署最新文件解釋，2019年發生「社會暴力違法」事件，以保障公眾安全為由，暫停廢玻璃容器回收服務；2020年起受疫情影響，考慮到餐飲業因社交距離措施受創，故暫緩立法計劃。有見及第五波疫情已漸趨穩定，經濟活動正有序恢復，該署認為是適當時機重啟計劃。

擬每公升玻璃飲料容器徵費約一元

根據循環再造玻璃飲料容器的成本估算，擬議收費水平為每公升約一元。環保署將按政府既定機制檢討徵費水平，適時提出調整建議，檢討會顧及可能影響容器循環再造徵費水平的各項因素，例如通脹率、目標回收量、受規管物品銷售量的升跌等。

重用玻璃飲料容器可申請豁免徵費

飲料供應商須先向環保署登記為登記供應商，才可在本港分發以密封玻璃容器預先包裝的飲料。為鼓勵自行安排回收並重用玻璃飲料容器，他們可向環保署提交減少容器廢物計劃，申請豁免繳付容器循環再造徵費，以及呈交申報和審計報告。

環保署會評估所提交的計劃能否有效回收、重用及 /或循環再造玻璃飲料容器（減廢率須達80%或以上），以及有關安排是否切實可行和符合環保要求。

截至今年三月底，玻璃管理承辦商透過不同渠道所收集的廢玻璃容器逾6.8萬公噸。（資料圖片 / 高仲明攝）

政府承辦商四年多回收6.8萬公噸玻璃樽

此外，港府透過公開招標委聘兩間玻璃管理承辦商，提供免費廢玻璃容器收集及處理服務，其中港島及新界兩區，於2018年1月起提供服務，九龍區則於同年7月起提供服務。環保署目標首年回收1.5萬公噸，三年內達到每年回收5萬公噸。

文件指，截至去年底，兩個玻璃管理承辦商已將約5.83萬公噸廢玻璃容器轉化為回收玻璃物料，用作填料應用於本地的工務工程(45%)、製造環保地磚(29%)、出口到外地作循環再造 (15%)，以及生產水泥(11%)。截至今年三月底，玻璃管理承辦商透過不同渠道所收集的廢玻璃容器逾6.8萬公噸。