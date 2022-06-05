超馬跑手黃俊橋美國長征 紐約跑到洛杉磯 為「猛龍」籌款80萬

超級馬拉松長跑手黃俊橋(原名：黃浩輝)，繼台灣環島馬拉松、日本南北縱斷的長跑旅程後，今年七月將遠赴美國，延續因疫情而停滯的「五年計劃」，踏上另一程「跑得完的距離」。這次他要橫跨整個美國，從紐約出發，再沿著66號公路，徒步跑到洛杉磯，並且為傷健共融網絡旗下的視障及聽障長跑隊——「猛龍長跑隊」籌款80萬元，與猛龍隊一起以運動推廣共融的理念。



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疫情打亂同行計劃 黃俊橋：接受無常

「去美國」這個念頭由發想至今，黃俊橋表示無論是籌備旅費還是體能訓練，已經完成大約八成的準備。不過因為香港出現第五波疫情，加上工作仍未穩定，原定四月、五月就出發的美國之旅，最後延期至七月。考慮到若在冬天到達紐約，寒冷天氣之下不便長跑，黃俊橋一度更改長跑路線，從原本的西岸跑到東岸反過來，從紐約出發，沿著66號公路，跑至洛杉磯。

但原來疫情打亂的不止出發的日期，黃俊橋表示最初是打算邀請坐輪椅的殘障人士同行，由他推著輪椅運動員跑完全程5400公里。可惜，他並未找到合適的人選。其後他聯絡到好朋友，亦是傷健共融網絡的總幹事莫儉榮，打算邀請由他創辦的「猛龍長跑隊」隊員，一起前往美國跑完這場超級馬拉松。惟受疫情影響，隊員擔心來回美國需要長時間檢疫，最後連「猛龍隊」亦未有成員可以和黃俊橋一起出發。

面對數度被打亂的計劃，黃俊橋的心態反而很正面。「我自己就接受無常嘅，因為喺疫情期間，有好多無法想像嘅事情會發生。」他表示雖然未必能和隊員同行，但是猛龍隊能夠提供精神上的支持已經足夠。他笑言家人和其他朋友都未必明白他的理念，會覺得「跑咁長一段路為咗乜？」但莫儉榮會十分明白他，認為這條(長跑)路是值得的。

「猛龍隊」莫儉榮：橋Sir絕不孤單 會在終點前携手

傷健共融網絡總幹事莫儉榮，同時亦是猛龍長跑隊的創辦人，他和黃俊橋透過跑馬拉松結緣，自言想推動傷健共融的理念與橋Sir的「Stronger Together」理念是一拍即合。他表示這次黃俊橋的遠赴美國的長跑旅途，他亦十分支持。莫儉榮說：「橋Sir絕對唔係孤單一個人跑的，唔係獨自一人向前行嘅。」他表示如果疫情許可，會在黃俊橋到達終點點前一周會合，一起完成這趟旅程。

他又提出，會邀請黃俊橋在美國蒙著眼睛跑幾十公里，讓他能夠切身體會視障運動員的世界。「呢個過程可以話係他著住我哋對鞋去體驗呢個世界……如果只係以同情嘅角度，唔係真正的共融。」

黃俊橋笑指這是一個全新的挑戰，自己很希望可以體驗不同的事物。「正如莫儉榮（阿Kim）所說，如果我未試過其他人試過嘅嘢，我係無可能感同身受嘅」。

美國之旅前熱身 環港48小時「癲傻跑」

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為了在出發去美國之前熱熱身，亦在香港推廣超級馬拉松，令更多跑友能體驗長跑的樂趣，黃俊橋和「猛龍長跑隊」會率先在6月4日及5日，舉辦一次長達256公里的「癲傻跑」，從烏溪沙站出發，挑戰48小時內圍繞香港一圈。

黃俊橋表示，其中一段路程會先找數，邀請曾經同樣挑戰過「癲傻跑」的超馬長跑手施性概一起，挑戰矇眼跑馬拉松。他透露會選擇由紅磡碼頭至海盈邨這一段路程，沿星光大道進行。他自言未有太多矇眼跑步的經驗，因此會選擇較平坦和安全的路段挑戰，暫時不會挑戰跑山道及越野。