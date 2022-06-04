六四33周年｜警方晚上宣布維園納入行動區　所有人士須立即撤離

今日（4日）是六四33週年，自下午起，銅鑼灣一帶，特別是記利佐治街半段及東角道馬路被警方用橙帶封起，行人只可繼續用兩榜行人路前往其他地方，不時亦有途人被截停查身份證及搜袋。



在維園，警方不斷開咪警告市民勿在維園進行未經批准集結，而即使獨自一人在維園站立亦被要求離開。近傍晚時間，有人因背囊插着一朵白花而被截查，劉姓市民表示警員警告他，若作出任何引人聚集行為，即使只有一個人，可以非法集結的罪名拘捕他，劉慨嘆言論自由已不如以往。



至晚上約7時30分，警方宣布維園已納為「警察行動區」，所有人士，包括記者均要立即撤離，並以橙帶擴大封鎖區，警方警告，若在場人士拒絕離開，將會被拘捕。



▼6月4日中午 維園部份圍封大批警員巡邏駐守 ▼



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維園出入口近百警員駐守 多名穿黑衣人士被截查

銅鑼灣一帶全日氣氛緊張，下午維園銅鑼灣出口噴水池一帶有約80名警員駐守，現場所見，多名途人被截查，大部份為身穿黑衣的人士，他們要取出身上行裝和身份證被警員檢查，連坐下乘涼的長者亦被要求檢查身份證。

有市民稱截查屬意料中事惟仍感失落：今年大眾都避而不談

身穿黑衣黑褲的Michael，與女友人甫進入維園便遭到截查。他表示，曾在維園悼念六四逾10年，今年一如以往傳統再臨此地，但卻不能再明言所為何事：「嚟維園大家都係因為同一樣嘢㗎啦，但唔講得咁詳細啦。」

他表示，被截查是意料中事，但仍對此感到不開心：「每年都有參與嘅嘢，突然之間就咁嚴陣以待，一件啱嘅嘢，原本啱咗咁多年，突然間變咗錯嘅。」

▼6月3日晚上維園一帶情況 ▼



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不再燃點燭光 市民：但會做應該要做嘅嘢

對於今年悼念六四氛圍，他形容遠較以往嚴肅，大眾都避而不談：「但我覺得愈避忌，就愈係應該要喺有限度嘅情況下，繼續承傳落去，如果唔係就會斷咗。」他提到身邊已有朋友忘記今日是六四33周年，他對此感到詫異和失望，故以身作則承傳真相。他表示，今晚會在維園「做應該要做嘅嘢」，但不會再燃點燭光。

在維園天后出口，警方戒備則相對沒那麼森嚴，只有約20到30名警員駐守，但卻出動警犬巡邏。該處不時有途人走入，拍攝維園被圍封的情況，更有人停下靜默片刻，有畫家以掃描方式，紀錄維園罕有地被圍封下，空無一人的情境。

▼6月4日下午 維園部份圍封大批警員巡邏駐守 ▼



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銅鑼灣一帶下午有不少警察佈防，而記利佐治街半段及東角道馬路被警方用橙帶封起，市民可繼續使用兩旁行人路，雖然銅鑼灣一帶有不少市民，但都是途經到鄰近商場購物，氣氛未見緊張。

銅鑼灣站E出口便有約20名警員駐守，並截查途經市民，當中以身穿黑衣市民為主，被截查市民會被帶到燈帶以內，查身份證及搜查行囊。

背囊插白花被截查 市民劉先生：何必呢？

於背囊插着一朵白花的市民劉先生被警員帶到封鎖線內截查，查身份證及搜袋後獲放行，劉先生表示警員警告他做任何引人聚集的行為，更指即使只有一個人，但如展示可引人聚集的物品亦可以非法集結的罪名拘捕他。

「行過都要搜下身，何必呢？」劉慨嘆言論自由及集會自由已不如以往，他提到自89年以來每年都會參與六四集會，但近年均不能舉辦六四集會：「一話你講嘅嘢煽動性，咁就拉你架啦。」

一名身穿印有「香港加油」上衣的市民被截查。（馬煒傑攝）

另外，一名身穿印有「香港加油」上衣的市民被截查，不願透露姓名的他表示警方未有指明為何截查他，他表示純粹出街買嘢路過，結果就被截查。