2酒吧違例被罰停業　食環詮釋酒吧DJ表演：與座位客有互動或受禁

新冠疫情持續，蘭桂坊酒吧群組不斷爆出新個案。食環署周六晚上（4日）表示，於6月2日及3日加強到餐飲處所巡查，並與警方採取聯合行動。最終有6間食肆及4間酒吧負責人，因違例被處罰，包括晚上及凌晨停業，日間須遵守每枱2人上限。此外，分別有1名食客及員工，因涉嫌違反「安心出行」及「疫苗通行證」的規定，被發出罰款通知書。



酒吧禁現場表演，但近日中環4間酒吧出現群組，部份酒吧有DJ表演，有團體指防疫例未寫明DJ表演是否屬現場表演。食環署今指，其專題網頁內的「酒吧/酒館常見問題」有解釋何謂「現場表演」，當中指若操作音響器材的唱片騎師（一般稱為DJ）獨自在座位間以外的DJ房間內播放背景音樂，與座位間人士沒有實質接觸，則一般不會視為現場表演。反之，若DJ以任何形式在場與座位間人士交流互動則有可能構成「現場表演」。



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10食肆酒吧違例 分布旺角、黃大仙、中西區、北區

食環署及警方在6月2日及3日的聯合行動中，共巡查了126間餐飲處所，包括10間酒吧／酒館及27間其他處所。食環署亦另外巡查共920間餐飲處所，包括45間酒吧／酒館及211間其他處所，其中涉及大澳及赤柱舉行的龍舟競賽。

而過去兩日，6間位於旺角、黃大仙及北區的餐飲處所負責人，及4間位於中西區及旺角的酒吧／酒館負責人，涉嫌違反指示，因此已向他們展開檢控程序。

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2間違規酒吧被罰關閉7日或14日

食環署亦已要求違規的相關處所，採取減低傳播風險的相應措施，包括2間酒吧／酒館及6間其他餐飲處所，須於執法人員發現違規後的翌日起，在下午6時正至翌日上午4時59分停業，須遵守每枱2人上限，為期3、7或14天不等。

食環署指，疫情反彈風險仍存在，該署會繼續於未來數個周末積極採取嚴厲執法行動。（資料圖片/張浩維攝）

中環一間酒吧6客人違反每枱人數上限 共罰$30000

亦有2間違規的酒吧／酒館，則須於執法人員發現違規後的翌日起，關閉處所7或14天不等。此外，食環署於一間中環酒吧，向6名涉嫌違反每枱人數上限的食客，發出定額罰款通知書。食肆方面，則向一名涉嫌違反掃描「安心出行」的食客，及一名涉嫌違反「疫苗通行證」的員工，發出定額罰款通知書。

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DJ以任何形式在場與座位間人士交流或構成「現場表演」

酒吧禁現場表演，但近日中環4間酒吧出現群組，部份酒吧有DJ表演，有團體指防疫例未寫明DJ表演是否屬現場表演。食環署今指，其專題網頁內的「酒吧/酒館常見問題」有解釋何謂「現場表演」，當中指若操作音響器材的唱片騎師（一般稱為DJ）獨自在座位間以外的DJ房間內播放背景音樂，與座位間人士沒有實質接觸，則一般不會視為現場表演。反之，若DJ以任何形式在場與座位間人士交流互動則有可能構成「現場表演」。

食環署︰未來數個周末續加強執法

食環署發言人指，疫情反彈風險仍然存在，社會各界不能掉以輕心。署方會繼續於今個長周末及未來的兩個周末，積極採取嚴厲執法行動，並呼籲處所負責人切勿以身試法。

食環署重申，食肆及酒吧負責人違反《規例》或「疫苗通行證」的規定，均可被檢控，一經定罪，最高可被罰款5萬元及監禁6個月。而場內的人士亦須遵從要求，違反有關規定即屬犯罪，最高可被罰款1萬元，或可藉繳付定額罰款5,000元，以解除法律責任。

此外，顧客在餐飲處所內違反每枱人數上限，可按第599G章，被定額罰款5,000元。食客在非餐桌範圍飲食，或非進食時間沒有佩戴口罩，則會觸犯第599I章，可被定額罰款5,000元。