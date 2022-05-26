食環署滅鼠成效存疑　申訴署揭鼠餌都放錯　街市堆垃圾倡加強執法

本港屢現不少鼠患黑點，對環境造成滋擾，申訴專員公署主動調查食環署滅鼠工作成效。調查報告指，食環署的鼠患指數調查未必可反映實況，部份前線亦未能正確使用施放鼠餌方法，署方亦放任街市檔販堆積垃圾，僅作口頭警告，防鼠滅鼠成效存疑。

報告亦提到，食環署未能就深水埗區等，個別鼠患投訴高企區域，作有效分析及採取針對工作，促食環署檢視調查方法，及研究是否有需要制訂更全面的「綜合鼠患指數」。申訴署又建議，食環署應加強前線培訓及執法工作，亦可考慮訂立有需要加強防治鼠患工作的街市名單。



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申訴專員公署指，食環署主要透過每半年在全港19個行政區的50個監察地點進行鼠患指數調查，2016年至2020年整體鼠患指數只徘徊於5%以下的較低水平，即鼠患並不普遍，惟媒體時有報道不同地區出現鼠患問題，公眾意見亦有不少是反映地區性及特定地點的鼠患滋擾。申訴署認為，食環署的調查方法有其限制，調查所得結果未必可反映實況 ，且每半年一次調查，容易出現數據滯後情況。

前線放置有毒鼠餌出錯 包裝袋未有開孔影響成效

防鼠及滅鼠工作方面，公署發現，部分前線人員未能正確使用有毒鼠餌，包括在使用有毒鼠餌時，沒有在包裝袋打上用作散發香味的小孔，直接影響施放鼠餌的成效。雖然食環署自2020年4月起，已陸續在新合約規定列明需遵相關規定，違反條款者會被視作嚴重失責，且已製作滅鼠參考短片，但公署認為，「難言有關不足是否只屬冰山一角。」

公署亦關注公眾街市及後巷兩大潛在鼠患熱點的滅鼠成效。雖然食環署表示已於去年加強執管公眾街市清潔工作，但公署於同年巡視個別街市時，仍發現不同程度的衞生問題，包 括收市後個別攤檔外有垃圾堆積，亦有海鮮攤檔外的溝渠旁佈滿垃圾、雜物及海鮮殘渣，絕大部分顯然是附近商販所遺留及棄置，變相轉嫁責任至食環署的清潔承辦商，惟食環署只向違規租戶作口頭警告，認為署方執管工作成效難免仍然存疑。

公署另表示，食環署未能有效運用鼠患投訴數據。該署近年收到的鼠患投訴，每年平均逾萬宗，惟署方未能應公署要求，說明深水埗區、中西區及九龍城區等三個投訴數字較高區域的相關分析，只能作出相對籠統解說，「似乎未能充分掌握投訴趨勢及市民所關注的事項。」

不過，公署特別提到，雖然食環署有需要改善地方，惟不能抹殺其努力和成果。調查報告表明，漁護署、民政事務總署、房屋署及康文署均其培訓及技術支援予以正面評價，亦有透過全港性及地區性的滅鼠運動，加強部門協作及進行針對性地區防治工作，「本港近年的整體滅鼠數字不斷上升，這相信是市民所樂見的。」

申訴倡檢視調查方法制訂「綜合鼠患指數」

申訴專員公署建議，食環署應檢視現時調查方法，並研究是否適宜將有助評估鼠患嚴重程度的不同因素納入計算，制訂「綜合鼠患指數」，如有需要，可邀請本地大學及學術機構合作，另應考慮增加每年調查次數，提升時效性。

至於防鼠及滅鼠工作方面，則可加強前線及督導人員的培訓工作，另透過密集式的突擊巡查及嚴格執行租約條款，並積極研究引用合適法例加強執法，促使街市商販妥善清理其攤檔及附近範圍。公署亦建議，可考慮引入檢討機制，以「風險為本」原則訂立適當考慮因 素及標準，有系統審視及揀選需提升潔淨程度及加強防治鼠患工作的街市名單，並同步檢視分區重點清潔行動及密集式滅鼠行動試驗計劃的成效，再視乎結果及資源，考慮將計劃擴展至有需要的街市。