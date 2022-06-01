Meadows越南鯰魚柳澳門驗出新冠病毒 食環署指令港惠康停售
撰文：陳栢麟
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食物環境衞生署食物安全中心今日（1日）公布，中心積極跟進一款越南進口急凍鯰魚柳樣本在澳門驗出新冠病毒，初步調查發現受影響批次產品曾進口香港，由惠康超級市場以自家品牌Meadows Essentials包裝出售。為審慎起見，食環署發言人呼籲市民停止食用受影響批次產品，並應時刻保持個人、食物及環境衞生，業界如持有有關產品，亦應立即停止使用或出售。
有關產品資料如下：
產品名稱：越南鯰魚柳
品牌：Meadows Essentials
原產地：越南
進口商：利達海產貿易有限公司
淨重：200克
此日期前最佳：2024年3月2日
Meadows為惠康超級市場自家品牌，數日前曾減價促銷該款越南鯰魚柳，兩包只賣25元。
食安中心將封存並安排銷毀
食物安全中心發言人表示，得悉澳門食品安全廳昨日(5月31日)發出公布，指一個越南進口急凍鯰魚柳樣本驗出新冠病毒，已隨即聯絡澳門當局和本地進口商跟進，初步調查發現上述進口商曾進口受影響批次產品並售予一連鎖超級市場，為審慎起見，已指示該進口商及有關超級市場將受影響批次產品停售並展開回收。
市民如欲查詢上述產品的回收事宜，可於辦公時間致電進口商熱線3656 1388。中心會將有關批次的急凍鯰魚柳封存並安排銷毀，亦會繼續跟進事件，加強對同類產品的檢測。
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