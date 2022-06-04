疫情．6.4｜2酒吧違防疫例停業7及14日　中環一酒吧6客人收牛肉乾

本港今日（4日）增加446宗確診，包括176宗核酸檢測陽性，快測呈報佔270宗，當中有64宗輸入個案。6月1日快測陽性做覆查，有72宗即20%覆查屬陰性，今日無新增死亡個案。兩個酒吧群組大爆發 Shuffle增27個案、LINQ多44宗，兩酒吧分別累積42及65宗個案。



今日（4日）是六四事件33周年，至今未有團體公開舉辦悼念活動及晚會，而銅鑼灣維多利亞公園中央草坪、足球場和籃球場昨晚已封閉，警方加強在銅鑼灣一帶巡邏，並呼籲市民不要參與未經批准集結，並指參與有關活動亦可能違反《預防及控制疾病（禁止聚集）規例》（第599G章）訂明的進行受禁群組聚集的相關罪行。



6月4日強制檢測公告

昨日疫情總覽：

【23:25】食物環境衞生署表示，過去兩日繼續在各區加強巡查，並與警方在多區採取聯合行動，對違規的酒吧／酒館、其他餐飲處所及若干其他處所的負責人、員工及顧客採取執法行動。六間位於旺角、黃大仙及北區的餐飲處所負責人及四間位於中西區及旺角的酒吧／酒館負責人涉嫌違反指示，食環署已向他們展開檢控程序。

其中，兩間酒吧／酒館因違規則須於執法人員發現違規情況後的翌日起，關閉處所七或14天不等。此外，食環署於一間中環酒吧內向六名涉嫌違反每桌人數上限的人士發出定額罰款通知書，並於其他餐飲處所內向一名涉嫌違反掃描「安心出行」場所二維碼規定的顧客，及一名涉嫌違反「疫苗通行證」規定的員工發出定額罰款通知書。

【21:38】衞生防護中心公布最新強制檢測公告，46個地點上榜，包括源頭不明BA.2.12.1個案女患者曾到訪的灣仔北海中心 2 樓鍾菜館、康怡廣場海港薈、銅鑼灣翡翠明珠廣場 1 樓大家樂、將軍澳 PopCorn 商場 2 樓翠園及鰂魚涌太古城中心 1 樓百芳池上便當。

▼6月3日中環蘭桂坊酒吧Shuffle爆疫▼



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【20:15】新冠肺炎疫情持續，衞生防護中心今日最新確診大廈名單顯示，過去14日共有2,126幢大廈出現確診者。十八區中，以沙田及觀塘區疫情最嚴峻，各有187幢大廈出現確診者，其次為元朗有165幢上榜。



至於新增出現確診者大廈方面，昨日（3日）呈報出現確診者大廈有330幢。新呈報大廈中有多個豪宅及中產屋苑，包括半山億元豪宅譽皇居、何文田君柏、赤柱海明山洋房，以及九龍站擎天半島5座等。另外，杏花邨昨日分別新呈報三幢大廈出現確診個案，該屋苑過去14日已分別有14幢大廈上榜。

▼部份新呈報涉確診患者大廈▼



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▼6月4日中午 維園部份圍封大批警員巡邏駐守 ▼



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【17:00】本港新冠肺炎疫情未斷尾，各區仍出現確診個案。港府今日（4日）表示，因應順天邨及東頭二邨的污水檢測結果呈陽性和病毒量相對較高，房屋署將會陸續向該邨的居民、清潔工和物業管理員派發合共約10萬個快速抗原測試包，供他們自行檢測，以輔助識別感染者。

▼6月3日晚上維園一帶情況 ▼



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【16:49】

【酒吧Shuffle】多28個案，共42宗，分別28女14男

【酒吧LINQ】多44個案，合共65個案，18至41歲

【酒吧ZENTRAL】多2個案，共35宗，18男17女，17至30歲

【酒吧The Iron Fairies & Co】多3個，總共51個訪客2職員

【16:42】張竹君表示，新增一宗無源頭懷疑BA.2.12.1個案，患者為70女性，局住在太古城高山台怡山閣，之前無BA.2.12.1個案，5月28日有不適，5月31日快測陽性，暫無其他個案關連。傳染期曾到訪地方：

1)太古百芳池上便當：5月27日下午2點幾至5:30

2)將軍澳POPCORN翠苑：5月29日進食晚餐

3)灣仔鍾菜館：5月28下午2時半

4)銅鑼灣翡翠明珠廣場大家樂：5月28日早上10時30

5)康怡海港薈：5月26日中午

**相關地點未見其他傳播，但會納入強檢通告

【16:39】衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，基督教宣基小學呈報五學生陽性， 為2A班學生，全班有24學生，全部這兩日有發燒，應該在班房坐得較近，2A班停課至6月9日，6月10日返學，班房小息有進食，但有隔板。另一班都有兩個案，但未必有關，小朋友最後上學日是6月2日。

【14:11】香港近日疫情徘徊在近500宗，與內地及澳門通關安排未見影。近日網上流傳消息，指澳門博彩業界和旅遊業界盛傳，港澳將可在8月1日重開口岸，並聲稱居民在一定條件下，無需隔離就可自由出入境。澳門旅遊局局長文綺華今（4日）稱，對相關網上消息感到詫異，強調有關消息並非由澳門旅遊局發出，重申澳門當局至今沒有收到放寬港澳兩地通關的消息。

【11:40】商務及經濟發展局局長邱騰華今早（4日）在電台節目《政經星期六》指，「關一定要開」，但與其他地方通關的問題要審慎處理，特別是與內地通關上，內地花很大力氣才遏止當地疫情，認為「唔可以只顧一面嘅門，唔顧另一邊國內情況」。

【09:32】本港昨日（3日）新增499宗確診個案，當中包括兩名在幼稚園上課的幼兒。香港兒科醫學會會長葉柏強今早（4日）在電台節目《政經星期六》指，若然學校內的師生大部份已接種疫苗，學校環境基本上安全，現時大部份學校的疫苗接種率達九成，但仍有個別小學及幼稚園的接種率只有五六成，建議政府在疫情尚算穩定的時間，多提供到校打針的服務。

【09:00】旺角富榮花園第四座昨晚圍封強檢，今早(4日)完成行動，其間666人接受檢測，當中發現兩宗陽性檢測個案和五宗檢測結果為不確定個案。

▼「賞你食」餐飲優惠食肆名單▼



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▼6月3日部份確診大廈▼



▼6月3日端午節 赤柱正灘舉辦「赤柱龍舟賀端陽」活動 ▼



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6月2日，中環酒吧LinQ爆疫



6月2日，土瓜灣利榮大廈封區檢測



+ 2

▼2月16日 醫管局開設7間指定診所開始運作▼



+ 7

▼考評局公開DSE中學文憑試評卷中心▼



+ 2

▼5月31日 疫苗通行證第三階段實施首日▼



+ 2

▼5月29日 衞生署公布中環酒吧The Iron Fairies & Co爆疫▼



+ 17

▼5月28日 中環德己立街Zentral酒吧爆疫▼



▼6月1日起強制檢測公告▼

