酒吧頻爆疫DJ表演惹爭議　食環署：禁DJ與顧客交流　場內不能跳舞

根據防疫規例，當中列明酒吧不可有現場表演和跳舞活動，惟最近多間酒吧爆疫，坊間就DJ打碟是否違規引起爭議。食環署日前確認，DJ以任何形式與座位間人士交流互動或構成「現場表演」。

食環署回覆查詢時再表明，根據相關指示，酒吧或酒館負責人須確保場內員工和顧客沒有進行跳舞活動。而DJ獨自在座位間以外的房間內播放背景音樂，並與座位間人士沒有實質接觸互動，才不會視為現場表演。



▼5月28日 中環德己立街Zentral酒吧爆疫▼



早前爆疫的Zentral曾邀請打碟DJ到現場表演。署方表示，相關部門正進一步了解Zentral的情況，並又指該酒吧自衞生防護中心公布的跨部門視察至今仍暫業，食環署及警方在6月2日至3日的聯合行動亦引證這點。

DJ可在獨立房間播放音樂 不可與座位人士接觸

署方又指，一般而言，「現場表演」指在同一時間同一地點，表演者及在場人士有接觸互動的機會。個別活動是否屬於「現場表演」，需按整個活動的安排、表演者與在場人士的接觸互動、相關事實和個別情況而定。

若操作音響器材的唱片騎師（DJ）獨自在座位間以外的DJ房間內播放背景音樂，並與座位間人士沒有實質接觸互動，則該行為一般不會視為現場表演。反之，若有關DJ以任何形式在場與座位間人士相互交流互動，則有可能構成「現場表演」。



翻查資料，近日爆疫的Zentral、Iron Fairies及Shuffle，爆疫當日均疑有人跳舞。

▼5月28日 中環Zentral酒吧爆疫下周未情況▼



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▼6月2日 中環酒吧LinQ爆疫▼



▼5月29日 衞生署公布中環酒吧The Iron Fairies & Co爆疫▼



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▼6月3日中環蘭桂坊酒吧Shuffle爆疫▼

