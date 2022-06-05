淺水灣豪宅污水檢測陽性　包括麗景園、影灣園、Grosvenor Place

政府表示，荃灣區、南區、中西區有部份地方的污水檢測結果呈陽性，以及病毒量相對較高，故將向有關地區派發約19萬個快速測試包，供他們自行檢測，當中包括珀麗灣，以及淺水灣多個屋苑，例如麗景園、淺水灣花園大廈、Grosvenor Place、影灣園深灣軒等。



▼6月5日．淺水灣一帶豪宅及 珀麗灣污水呈陽性▼



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政府表示，為應對新冠疫情，環保署與渠務署正在各區採集污水樣本，並在一些地區檢測到污水呈陽性的結果，顯示該地區的處所可能有隱性患者存在。

因應以下各區的污水檢測結果呈陽性和病毒量相對較高，當區的民政事務處將會陸續向以下地點的居民、清潔員工和物管員工，派發合共約19萬個快速抗原測試包，供他們自行檢測，以輔助識別感染者。

地點包括：



荃灣區 —— 珀麗灣、田寮新村、馬灣大街村中、馬灣大街村北、馬灣大街村南、馬灣大街村東、馬灣漁民村屋、豪景花園、豪景花園依麗小築、浪翠園第一至四期、海雲軒、深井村、帝華軒、圓墩村、怡龍別墅、龍騰閣、瀧珀及青龍頭新村



南區 —— 淺水灣麗景園、淺水灣花園大廈、影灣園、保華大廈、Grosvenor Place、淺水灣大廈、天風樓、淺水灣道 119號、利東邨、漁安苑、深灣軒、鴨脷洲中心、高寶閣、南區‧左岸、利豐大廈、僑民大廈、樂景大廈及怡安大廈



中西區 —— 士丹頓街、卑利街、堅道及必列者士街附近一帶住宅（見下圖）



堅道及必列者士街附近一帶住宅污水監測呈陽性。

政府提醒，以快速抗原測試首次取得陽性結果的人士可透過「2019冠狀病毒快速抗原測試陽性結果人士申報系統」網上平台申報。若市民使用網上平台有困難，可致電183 6119自動系統登記身分證明文件及電話號碼。