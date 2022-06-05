酒吧續爆　ZENTRAL及The Iron Fairies數十人未找到　將法律跟進

酒吧復業至今爆發四個群組，包括中環蘭桂坊的Zentral、The Iron Fairies、LINQ及Shuffle酒吧，衞生署衞生防護中心今日（5日）公布，四間酒吧共有45宗新增個案，當中以Shuffle最多，再有27人確診，其次為酒吧LINQ則增加多13宗確診個案，而酒吧The Iron Fairies & Co則新增三宗確診，並出現無病徵確診個案，另外中心認為ZENTRAL酒吧爆發已接近尾聲，是日增加兩宗確診。



當局又指，現時ZENTRAL及 The Iron Fairies & Co各自仍有數十宗人未接觸到或未做檢測，已轉交有關當局做法律跟進。



▼6月3日中環蘭桂坊酒吧Shuffle爆疫▼



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Shuffle酒吧九員工中有四人確診

酒吧群組持續爆疫，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君醫生公布指， Shuffle酒吧，今日增加27宗確診個案，累計65名客人及四名員工染疫，年齡介乎18至41歲，最早出現病徵的個案於上月29日發病，而該舖有九位員工，當中四人快測陽性，惟員工發病日期介乎6月2日至4日，估計當時已受感染。

21個環境樣本20個陰性 已要求大清洗

張續指，署方早前已到場取得21個環境樣本，當中20個呈陰性，其中一個是厠所門柄樣本不確定，解釋指環境樣本多時會有不確定，似有CT值不高的殘餘病毒，一般會當作陽性處理，惟廁所門柄「個個都掂過」， 有病毒株並不出奇，視察後已通知該處大清洗。

▼5月28日 中環德己立街Zentral酒吧爆疫▼



▼5月28日 中環Zentral酒吧爆疫下周未情況▼



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ZENTRAL一負責影相的學徒確診

至於ZENTRAL酒吧，張料其爆發已「接近尾聲」，今日就公布該群組再多一名客人及一名學徒確診，該名學徒是透過職員名單找出，經接觸後發現並不是員工，只是於酒吧負責影相，其間沒有飲酒及接觸其他人，群組累計共有36名顧客及一學徒染疫，患者最早於5月20日發病，病徵為輕微流鼻水、眼紅。

▼6月2日 中環酒吧LinQ爆疫▼



LINQ確診個案分布於5月27、28日到訪

另外，酒吧The Iron Fairies & Co亦增加三宗確診個案，群組累計共有54名客人及兩名員工確診，患者最早發病日期為5月23日，惟張強調，當中有確診者沒有病徵，值得留意；酒吧LINQ則增加多13宗確診個案，群組累計78人染疫，當中有 27人曾於5月27日到訪、45人則於5月28日到訪，另有6個人兩日都曾到過酒吧。

▼5月29日 衞生署公布中環酒吧The Iron Fairies & Co爆疫▼



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▼5月29日 衞生署公布中環酒吧The Iron Fairies & Co爆疫▼

