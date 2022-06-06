沙頭角旅行團名額或增至每日500個　中英街涉中國邊境暫不開放

政府於上周五（3日）起開放邊境禁區的沙頭角墟，首階段只准每日六個旅行團遊客在周末參觀，並可經由沙頭角碼頭前往鴨島、吉澳等外島。沙頭角鄉事委員會主席李冠洪今早（6日）出席電台節目時表示，計劃首階段試行三個月，每日設180個名額。若三個月試行計劃順利，將由第四個月起增至500個名額；至於中英街暫時不在開放範圍之內，因該地涉及中國邊境，需待中港兩地磋商才能開放。



▼沙頭角碼頭6月3日舉行開幕儀式▼



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沙頭角鄉事委員會主席李冠洪今日在港台節目《千禧年代》表示，禁區封閉70年終開放，形容是重要的一步。惟認為實驗計劃不夠理想，因計劃只涉及小範圍區域，「其他地方行唔到」，而且現時社區設施貧乏，不足以應付並開放整個沙頭角墟。他又指，當地居民普遍歡迎，不過亦有居民對開放後的治安、衛生及交通問題存在擔憂，目前計劃實施三日，整體運作暢順， 對本地居民的影響較少。

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李冠洪：料半年或一年後沙頭角墟才可完全開放

李指出，「個個都問中英街幾時開」，惟中英街由於亦屬深圳地區， 如要開放中英街，須與內地政府磋商，故暫時不在開放範圍之內。他表示，半年或一年後沙頭角墟便可完全開放，若要開放中英街，「時間要多三倍。」

李冠洪表示「個個都問中英街幾時開」，惟中英街由於亦屬深圳地區， 如要開放中英街，須與內地政府磋商，故暫時不在開放範圍之內（梁鵬威攝/ 資料圖片）

崔定邦︰「團進團出」安排合適 避免造成當地居民困擾

香港旅遊促進會總幹事崔定邦亦在電台表示， 自從6月3日宣布開放沙頭角墟，已有大量市民、企業、團體向旅行社查詢沙頭角墟旅行團，反應熱烈。旅游業議會早前以公開遴選的方式，挑選26間有辦本地遊經驗的旅行社在未來舉辦旅行團。他認為以「團進團出」的方式安排市民到沙頭角墟較為合適，不僅有旅游巴載送市民前往當地，亦能提醒市民需要注意當地的守則，避免造成當地居民的困擾。

崔定邦表示， 自從6月3日宣布開放沙頭角墟，已有大量市民、企業、團體向旅行社查詢沙頭角墟旅行團，反應熱烈。（梁煥敏攝/ 資料圖片）