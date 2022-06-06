煤氣擬8月加價4.4%　常務董事指已「凍價」一年：加幅尚算溫和

香港中華煤氣擬於今年8月起加價，加幅4.4%。香港中華煤氣今（6日）舉行股東周年大會，常務董事暨執行董事黃維義表示，公司每次提出收費調整均經慎重考慮，去年已因疫情及經濟民生考量，主動延期一年，「依家市道變好，疫情緩和，出嚟食飯都開心啲」，故遂重提加價，以應對不斷增加的營運成本；執行董事、首席財務總裁暨公司秘書何漢明則指，客戶承擔能力是調整收費時最大考慮，形容今次加幅尚算溫和。



有議員質疑「點解要急住加？」

煤氣加價消息一出，引來各界反響，稻苗飲食專業學會主席徐汶緯今早於電台節目表示，加煤氣費對業界造成壓力，盼可將加價延至今年第四季或明年第一季；工聯會立法會議員鄧家彪則表示，疫情緩和，經濟剛見復蘇，「啱啱抖到啖氣又加」，又指若每月煤氣費用增加不多於10元，「如果加咁少，點解要急住加？」

香港中華煤氣今日舉行股東周年大會，常務董事暨執行董事黃維義於會後的傳媒環節回應指，公司每次提出加價均慎重考慮，亦與環境局保持溝通，至於有否延期空間，他未置可否，但提到對上一次調整煤氣收費已是2019年8月，根據當時承諾，本可於去年8月提出加價，但考慮到當時的疫情及經濟環境，遂決定主動收回，「依定市道變好，疫情緩和，出嚟食飯都開心啲」，遂及至上月重新提案，亦獲環境局同意。他續指，相關加幅反映公司營運成本包括人手的增加，國際燃料成本調整則於每月收費已反映。

煤氣指客戶承擔能力是最大考慮

執行董事、首席財務總裁暨公司秘書何漢明則指，客戶承擔能力是公司調整收費時最大考慮，他形容加幅算是溫和，亦重申有關加幅理論上應於去年提出，「好理解社會情況，亦考慮到民生及客戶，所以決定延遲。」

香港中華煤氣有限公司擬於今年8月1日起，把每兆焦耳的標準煤氣收費調高1.15仙至27.2仙，加幅為4.4%，預計約7成家庭用戶每月煤氣費用增加不多於10元，約一半工商業用戶每月煤氣費會增加少於290元。是次調整後，煤氣公司承諾在未來兩年內凍結標準煤氣收費。