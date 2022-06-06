疫苗接種中心近40職員除口罩大合照　梁子超：不理想、應以身作則

本港第五波疫情放緩，早前有多間社區疫苗接種中心關閉。據《香港01》取得的兩張相片，可見到教育局九龍塘教育服務中心社區疫苗接種中心於營運最後一天，近40名工作人員除口罩大合照。有專家指，即使當處已結束運作，不是公眾地方，但情況亦不理想，認為政府場所應該以身作則。

政府發言人回覆《香港01》指，有關照片是在該中心關閉後拍攝，而當時工作人員在合照時短暫除下口罩，並已於合照後戴回口罩，會提醒所有社區疫苗接種中心的工作人員，不論任何時候在中心均須保持高度警覺，嚴守各項防疫指引。

涉事社區疫苗接種中心承運的醫療機構尚至醫療集團回覆指，相關照片在閉館當日完成工作後，待全部市民離開後拍下團隊照片作留念，坦誠有不足之處，對有可能引發公眾觀感疑慮，表示歉意，將會與有關方面緊密聯繫，全力配合調查。



《香港01》取得的兩張大合照相片，分別有38人及17人，相中大部份人未有佩帶口罩，並舉有該社區疫苗接種中心承辦商「 Virtus尚至醫療 」的牌，而背景亦清晰看到「B15教育局九龍塘教育服務中心社區疫苗接種中心」。

梁子超形容情況不理想，認為政府場所應該以身作則。（資料圖片）

呼吸系統科專科醫生梁子超指，除口罩大合照於社會上十分常見，惟疫情下應更加小心傳播風險，強調疫苗中心員工即使每天需要快測，風險較低，但有不少個案屬無病徵傳播，應盡量避免交叉感染導致疫情反彈，而即使當處已結束運作，不屬公眾地方，形容情況不理想，認為政府場所應該以身作則。

政府：會提醒所有疫苗接種中心工作人員嚴守各項防疫指引

政府發言人回覆指，政府要求所有社區疫苗接種中心的工作人員在工作時須遵守各項防疫措施和指引，據悉，有關照片是在該中心關閉後拍攝，而當時工作人員在合照時短暫除下口罩，並已於合照後戴回，會提醒所有社區疫苗接種中心的工作人員，不論任何時候在社區疫苗接種中心均須保持高度警覺，嚴守各項防疫指引。

尚至醫療集團回覆表示，相關照片在閉館當日完成工作後，待全部市民離開後拍下團隊照片作留念，坦誠有不足之處，對有可能引發公眾觀感疑慮，表示歉意，將會與有關方面緊密聯繫，全力配合調查。

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