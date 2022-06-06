疫情反彈 有意見指應做全民強檢 何栢良：能額外得到甚麼好處？
撰文：黃煦緻
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近日疫情數字反彈，全國政協委員、食物及衞生局前局長高永文昨日（5日）出席活動時，建議政府考慮採用比較「有想像力的方法」推行全民檢測，例如在指定日數內強制進行快速測試，取代核酸檢測，將確診數字減至最低位。
港大感染及傳染病中心總監何栢良今早（6日）於電台節目表示，如本港只做一次全民強檢，是不會做到絕對零感染狀況；至於全民快測，現時每日有10至20%市民都習慣自己做，並反問全民強檢能額外得到甚麼好處。
▼6月5日．太古城翠湖臺鄱陽閣圍封檢測▼
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何栢良今日接受商台節目《在晴朗的一天出發》訪問時表示，現時整體確診數字有上升趨勢，就算減少覆核數字，快測及核酸的數字亦比之前明顯上升不少。不過，他坦言，社交距離放寬後，數字上升合乎預期，現時酒吧群組的個案數字僅約佔同期確診的百分之五。此外，措施放寬後，目前公立醫院的住院人數及重症人數亦沒有上升，因此暫時不用擔心。
至於全民檢測應否推行？何指出，內地強檢不僅做一次，而是需反復檢測，再配合封城及禁足的措施。政府現時以復常為防疫方針，如本港只做一次全民強檢，不會做到絕對零感染狀況，而且即使短期內無病徵或輕症患者的數字下降，亦要準備後續工作。何指出，現時有10至20%人口，包括學生、教職員及安老院舍職員等皆每日做快測，並已經習慣自己做。他反問全民強檢能額外得到甚麼好處，坦言「個好處係咪而家值得做？」，又指出這些問題皆需要市民及政府解答。
年滿60歲人士疫苗接種情況仍不理想
另外，何栢良表示，目前年滿60歲人士的第二和第三針接種率仍然不理想，認為政府應主動公布，安老院舍的接種率及進度。
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