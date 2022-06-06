疫情反彈　有意見指應做全民強檢　何栢良：能額外得到甚麼好處？

近日疫情數字反彈，全國政協委員、食物及衞生局前局長高永文昨日（5日）出席活動時，建議政府考慮採用比較「有想像力的方法」推行全民檢測，例如在指定日數內強制進行快速測試，取代核酸檢測，將確診數字減至最低位。



港大感染及傳染病中心總監何栢良今早（6日）於電台節目表示，如本港只做一次全民強檢，是不會做到絕對零感染狀況；至於全民快測，現時每日有10至20%市民都習慣自己做，並反問全民強檢能額外得到甚麼好處。



▼6月5日．太古城翠湖臺鄱陽閣圍封檢測▼



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何栢良今日接受商台節目《在晴朗的一天出發》訪問時表示，現時整體確診數字有上升趨勢，就算減少覆核數字，快測及核酸的數字亦比之前明顯上升不少。不過，他坦言，社交距離放寬後，數字上升合乎預期，現時酒吧群組的個案數字僅約佔同期確診的百分之五。此外，措施放寬後，目前公立醫院的住院人數及重症人數亦沒有上升，因此暫時不用擔心。

港大感染及傳染病中心總監何栢良反問全民強檢能額外得到甚麼好處。（資料圖片）

至於全民檢測應否推行？何指出，內地強檢不僅做一次，而是需反復檢測，再配合封城及禁足的措施。政府現時以復常為防疫方針，如本港只做一次全民強檢，不會做到絕對零感染狀況，而且即使短期內無病徵或輕症患者的數字下降，亦要準備後續工作。何指出，現時有10至20%人口，包括學生、教職員及安老院舍職員等皆每日做快測，並已經習慣自己做。他反問全民強檢能額外得到甚麼好處，坦言「個好處係咪而家值得做？」，又指出這些問題皆需要市民及政府解答。

年滿60歲人士疫苗接種情況仍不理想

另外，何栢良表示，目前年滿60歲人士的第二和第三針接種率仍然不理想，認為政府應主動公布，安老院舍的接種率及進度。