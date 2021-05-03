和合石靈灰安置所2.2萬個新骨灰龕位　5月11日起可申請

撰文： 勞敏儀 最後更新日期： 2021-05-03 17:15

食環署今日（3日）宣布，約2.2萬個位於粉嶺和合石靈灰安置所第六期B座的新建可續期骨灰龕位，將於5月11日至6月10日接受申請。

新一輪編配位於和合石靈灰安置所第六期B座22,050個可續期骨灰龕位。（資料圖片）

新一輪編配位於和合石靈灰安置所第六期B座22,050個可續期骨灰龕位，包括21,720個標準龕位（涉及11,490個禁香龕位及10,230個非禁香龕位），以及330個大型龕位（涉及160個禁香龕位及170個非禁香龕位）。

申請人只須為同一位先人填寫一份申請表格，為其申請大型或標準骨灰龕位。申請大型龕位須於表格內填寫至少三位先人的資料，而申請標準龕位則須填寫至少一位先人的資料。

攪珠及電腦隨機定出編配龕位

食環署發言人表示，會以攪珠及電腦隨機方式定出中籤申請人編配龕位的次序及獲編配的特定龕位，而非由中籤申請人自行揀選龕位。中籤申請人可使用食環署網站的骨灰龕位位置查詢系統，查詢相關龕位的位置，如決定接受，須在指定日期和時間前往公眾骨灰龕位編配辦事處辦理相關手續及繳交費用。

至於骨灰安放期，申請人獲編配骨灰龕位後，最初的骨灰安放期為20年，期滿後可每10年續期一次。在安放期屆滿時，只要相關人士確認會為骨灰龕位續期及繳付當時訂明的費用，可繼續使用獲編配的骨灰龕位。