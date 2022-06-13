千年蟲問題曾困擾醫院業界　早做預案助解決危機

今時今日智能科技發達，即使電腦系統出現故障，要修復並非難事，但20多年前，本港以至全球電腦系統曾受「千年蟲」問題困擾。當年不少電腦專家擔心全球時間系統由以「99 」作顯示的1999年，轉換至以「00」作顯示的2000年時，電腦系統會出現大規模故障，尤其對需全年24小時運作的醫療設施影響更深。

因此，本港醫院當年早已作出不同預案去確保院方能提供穩定服務，幸好最終未因「千年蟲」影響引發系統停運等問題。儘管科技數字化系統高速進步，但智能系統亦非全無漏洞，我們應時刻有居安思危的準備。

撰文：資深工程師及上任工程師學會會長源栢樑



相信不少港人對電腦「千年蟲」問題帶來的困擾仍歷歷在目。「千年蟲」是指電腦程式設計引致的問題，因1960年代計算機內存和外部存儲介質的成本很高，為節省硬體成本，研發者把年、月和日，以各2位、共6位數字來儲存時間，這編程習慣被承襲下來應用到整個電腦程式界內。

因此，系統在處理2000年1月1日以後的日期和時間時，或出現不正常操作，當年有專家擔心在凌晨時，不少電腦系統的相關機器會停運，如一些敏感的電力、能源和銀行設施等，或帶來災難性的後果，有人甚至擔心全球定位系統導航系統或受影響而拒在當天乘搭飛機。

筆者記得當年局方對本港醫院運作亦感到擔心，尤其醫院需24小時運作，若在手術中途電腦系統突然故障，隨時危及病人生命；而部分病人需定期用藥，若系統有問題亦對他們的治療有影響。因此，筆者與工程團隊已做好多方面預案和風險評估，如將部分時鐘調慢，令操作上不會全院所有時鐘均同時步入2000年，減少集體故障可能性；院方亦有交替互補及後備機組，以防一旦「千年蟲」來襲，仍有後備系統滿足緊急設施所需。院方當年亦曾進行演習，並將原定踏入2000年時前後進行的醫療服務稍為改期，為「千年蟲」來臨做足準備。

結果，踏入2000年的一刻，醫院大部分系統均能如常運作，似乎未受事件影響；但當時新界一間大型醫院卻發生大規模停電事件，幸好早設交替互補及後備電源，醫院仍如常運作，其後供電亦得以恢復。筆者等事後了解，始發現原來停電與「千年蟲」無關，反而是因渠道問題所致。因該院位處河口旁，地基下設有地下室作儲水空間去處理潮水漲退，部分連接醫院的排水管及電線均行經該處；醫院在事發前曾清理淤塞渠道，工人掘渠過深而令電線受損，但當時的電力供應仍未有異常，直至損壞位置逐漸受漏水影響引致電線短路，終令醫院部分位置停電，而恰巧意外於踏入千禧年一刻發生，令人誤以為與「千年蟲」有關，現在回想不禁使人捏一把汗。

若有人忽發奇想，如果有下一個「千年蟲」，即三千年蟲出現的話，我們還有900多年足夠的時間去準備；但事實上有專家已指出另一個類似2000年問題卻可能會在2038年出現，離現在不遠，主因是全球普遍使用的一種服務器軟件系統，是以32位元的二進位數字，最多可算2,147,438,647秒。這種32位數字是從1970年1月1日起使用，此格式能被顯示的最後時間是68年後、即2038年1月19日，因此此時間後電腦系統可能無法工作，甚至無法識別2038年，更可能「跳回」1970年或1901。

筆者回想，當年因「千年蟲」問題，幸好各醫院先就系統停運做預案，亦加設了院內交替互補及後備電源，才能減低事件的影響，否則當年隨時出現整幢醫院大樓停電情況。而時至今天，公立醫院已有制訂各類運作預案，並不時演習，希望能為大眾提供更優質服務，或許這些預案亦有助醫院過渡2038年系統的問題。

《01醫務所》與資深工程師源栢樑合作，逢周一推出專欄「源途有你」，分享工程與醫療的大小事。



源栢樑一直以推動工程界專業發展為己任，亦剛剛卸任工程師學會會長一職。數十年專業路途，著實值得回憶，亦深信後來者或可從中領會工程專業要點所在。源途有你，就讓大家一起體會。

