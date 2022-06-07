47人初選案｜黃之鋒等46人交付高院處理　吳政亨下月進行初級偵訊

47名泛人士涉發起及參與民主派「35+」初選，被指違反《港區國安法》的案件，當中46名被告已完成交付程序，繼早前有17人已率先交付高院處理外，過去兩天再有29人完成交付程序，現只餘下吳政亨一人需進行初級偵訊，並定於7月4日在西九龍法院處理，料需時5天。



被告吳政亨將於下月進行初級偵訊。（資料圖片）

昨天及今天完成交付程序的29名被告包括：戴耀廷、區諾軒、趙家賢、鍾錦麟、袁嘉蔚、梁晃維、徐子見、岑子杰、毛孟靜、馮達浚、劉澤鋒、黃之鋒、譚文豪、李嘉達、譚得志、胡志偉、朱凱廸、張可森、黃子悅、尹兆堅、郭家麒、吳敏兒、譚凱邦、劉頴匡、楊岳橋、范國威、呂智恆、岑敖暉、王百羽。

29名過去兩天完成交付程序的被告。(詳看下圖)

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已於上周完成交付程序的17人則為：鄭達鴻、楊雪盈、彭卓棋、何啟明、劉偉聰、黃碧雲、施德來、伍健偉、何桂藍、陳志全、鄒家成、林卓廷、梁國雄、林景楠、柯耀林、李予信及余慧明。

17名已交付高院處理的被告。(詳看下圖)

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他們同被控1項串謀顛覆國家政權罪，指他們於2020年7月1日至2021年1月7日期間，串謀他人旨在顛覆國家政權。

案件編號：WKCC 813/2021