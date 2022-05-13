泛民47人初選案｜林卓廷高院申保釋被拒　旁聽人士為林加油打氣

47人涉組織或參與民主派「35+」初選，被控串謀顛覆國家政權罪。被告之一的前立法會議員林卓廷，昨向高等法院申請保釋。國安法指定法官杜麗冰聽取陳詞後，今（13日）拒絕其申請。有旁聽人士在裁決後，向林打氣謂：「阿廷加油」等。

林卓廷和其他46名被告，被控1項串謀顛覆國家政權罪，指他們於2020年7月1日至2021年1月7日期間，一同串謀，旨在顛覆國家政權，而組織、策劃、實施或參與實施，以威脅使用武力或其他非法手段，嚴重干擾、阻撓、破壞港府履行職能。

案件編號：HCCP 138/2022

47名被告中13人獲准保釋。(詳看下圖)

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47名被告中，多人已退出政壇或辭去區議員等職務。(詳看下圖)