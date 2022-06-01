泛民47人初選案｜黃碧雲梁國雄等17被告案件　先交付高院處理

47人涉組織或參與民主派「35+」初選，被控串謀顛覆國家政權罪，今（1日）於西九龍裁判法院作第6次提訊日，由《國安法》指定法官、羅德泉主任裁判官處理，羅官今(1日)先將其中17名被告的案件交付高院處理，餘下30人的案件，則仍須在裁判法院處理司法程序。

17名交付高院處理的被告包括：鄭達鴻、楊雪盈、彭卓棋、何啟明、劉偉聰、黃碧雲、施德來、伍健偉、何桂藍、陳志全、鄒家成、林卓廷、梁國雄 、林景楠、柯耀林、李予信 、余慧明。

17名先交付高院處理的被告。(詳看下圖)

+ 12

30名續在裁判法院處理程序的被告。(詳看下圖)

+ 25

47名被告被控於2020年7月1日至2021年1月7日期間，一同串謀，旨在顛覆國家政權，而組織、策劃、實施或參與實施，以威脅使用武力或其他手段，嚴重干擾、阻撓、破壞港府履行職能。被告宣揚、進行或參與謀劃在立法會取得大多數控制權，藉對港府提出的任何財政預算或公共開支，不論當中內容或內容的利弊如何，均不予區別拒絕通過，迫使特首解散立法會從而癱瘓政府運作，最終導致特首辭職。

被告為達致該謀劃，參選或不參與立法會選舉，及或煽動、促使、引致、誘使他人參選或不參選該選舉，並承諾當選後，故意或蓄意不履行立法會議員職務，即擁護《基本法》及效忠特區。

本案至今有12名被告可保釋，包括鄭達鴻、楊雪盈、彭卓棋、何啟明、劉偉聰、黃碧雲、施德來、呂智恆、林景楠、柯耀林、李予信、鄒家成、陳志全。

12名獲准保釋的被告。(詳看下圖)

+ 12

案件編號：WKCC813/2021