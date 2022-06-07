確診大廈︱增352幢　東區33幢佔最多　太古城4大廈上榜

政府今日（7日）更新確診大廈名單，昨日（6日）新增352幢確診大廈，當中東區33幢大廈繼續佔全港最多，太古城有唐宮閣、春櫻閣、智星閣及興安閣等四幢大廈上榜；另外亦新增多幢私樓，包括雲峰大廈A2座、康怡花園E座、銀湖．天峰等。



確診大廈名單昨日新增352幢，當中東區新增33幢大廈成為18區最多；其次為沙田區，新增31幢大廈；觀塘及屯門區則同樣新增29幢大廈。另外，有酒吧爆疫的中西區亦有27幢大廈上榜。

東區的上榜大廈當中，不少為私人住宅，太古城便有四幢住宅上榜，包拾唐宮閣、春櫻閣、智星閣及興安閣；另外雲峰大廈A2座、康怡花園E座、Braemar Heights 瑞蓮2座等，亦因昨日有住戶確診而被納入確診大廈名單中。

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沙田區則排第二多，有31幢大廈上榜，當中包括名城2期2座及3期5座、迎海2座、銀湖．天峰1座及7座等；另外帝逸酒店亦在名單中。屯門及觀塘則同樣有29幢大廈上榜，例如嘉悅半島1座、景峰豪庭2座及曦臺1座等。