快測未覆檢不當確診　日增489人染疫　再現源頭不明BA.2.12.1個案

新冠肺炎疫情持續。衞生防護中心表示，今日（7日）起會更改報告的方法，只會公佈已獲核酸檢測核實的陽性個案，故本港單日新增489宗確診個案，當中再新增4宗懷疑本地BA.2.12.1個案，其中一人感染源頭不明，住在粉嶺欣盛苑欣悅閣。



中心又指，社區可能有BA.2.12.1的隱形傳播鏈，但未至於廣泛傳播，又強調現時疫情仍有「上上落落」，指「好似特首咁講，宜家疫情我哋都未睇透。」



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本港今日新增489宗個案，當中53宗是輸入個案。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君張竹君重申，過去呈報快測陽性的個案中，覆檢後呈陰性的比例已超過可接受程度，中心隨後須將「假陽性」數字重新整理及剔除，形容做法不理想。因此，今天起會更改報告方法，若呈報快測陽性，但核酸檢測未有陽性結果，將不會列作確診病例。

對於要先覆檢才公佈會否滯後，張竹君稱「唔係話滯後好多」，認為若盡快覆檢便不會差很遠。她又指，若今日呈報快測陽性，可能明日便會派發樣本瓶要求覆檢，估計後日或大後日便會有報告。

張又指，近數天「假陽性」比例約15%至25%，中心會將相關個案剔除，又稱在約4月下旬起，大部份快測陽性的個案，都會被要求覆檢。

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多4宗本地BA.2.12.1個案 一人曾與太古城患者用餐

另外，本港再新增4宗懷疑本地BA.2.12.1個案，當中2人住在積福大廈，而其家人早前已染疫，屬香港基督教服務處時代幼兒學校的學生，他同樣懷疑染上BA.2.12.1病毒。

調查發現，在上述兩名新增的個案中，其中一人於5月28日期間，曾與一名住在太古城高山台怡山閣的患者用膳，故二人或有流行病學相連，中心估計是由怡山閣患者傳播。

增感染源頭不明個案 15歲女住粉嶺欣盛苑

而在懷疑本地的BA.2.12.1個案中，其中一宗個案未找到源頭，涉及一名15歲少女，住在粉嶺欣盛苑欣悅閣，而其67歲的家人亦染疫，後者較早確診。

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Shuffle再多12人中招

至於酒吧群組中，Shuffle再多12宗個案，全部為顧客，累計有91名客人、6名職員染疫，涉46男51女，年齡約18至48歲。

另外，醫管局呈報多3宗死亡個案，第五波疫情至今死亡個案共有9176宗。