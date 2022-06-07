疫情｜劉宇隆倡兩條數計算個案　反對一刀切全校停課：學習很重要

確診數字反彈，昨（6日）新增543確診個案，為4月22日後新高，學校呈報個案佔204宗。疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆今早（7日）在電台節目表示，現時學校有快速機制找到確診個案，認為不用「一刀切」全校停課，形容學校對學生至關重要。他又指，現時3至11歲學童接種率不理想，並建議當局參考內地分開「兩條數」計算確診個案，即無症狀不稱為確診，有症狀才界定為確診：「等市民知道打針後只係感染，但無症狀，某程度上不叫做病。」



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學校確診個案增反映歷三日假期社會活動

劉宇隆今日出席港台節目《千禧年代》表示，個案上升屬預料之內，而且學校經歷三日假期，並在周一才呈報個案，相信出現個案累積情況。

全校停課不明智 劉宇隆：學校應第一個放寬社交距離、最後收緊

他認為，即使有小學出現12宗個案，亦不要「一刀切」全校停課，形容一發現確診個案就全校停課並不明智，因學校對於學生，尤其是基層學生的學習及未來非常重要：「任何社交距離改變，學校都應該係第一個放寬，最後先收緊。」

學校對於學生，尤其是基層學生嘅學習及未來非常重要，任何社交距離改變，學校都應該係第一個放寬，最後先收緊。 疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆

尚有12萬3至11歲學童未打針 分「兩條數」計個案可谷針

劉提到，現時3至11歲學童接種率不理想，有約12萬學童尚未接種疫苗，同時亦有九萬名80歲以上長者未打針。他強調，Omicron爆發之初，接種率低並出現不少死亡個案。現時個案雖有上升趨勢，但住院率比以往低，證明打針能減少重症及死亡。他建議當局參考內地做法，分開「兩條數」、即無症狀等如無確診，有症狀才確診，讓市民能安心打針，提升接種率：「等市民明白打針真係只是感染，但無症狀，某程度上不叫做病。」

無症狀等如無確診，有症狀才確診，等市民能安心打針，明白打針後只係感染，但無症狀，某程度不叫做病。 疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆

疫苗可預防疾病科學委員會主席、港大兒童及青少年科學系講座教授劉宇隆。（資料圖片 / 歐嘉樂攝）

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