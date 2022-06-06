強制檢測｜李寶椿聯合世界書院等41地方上榜　確診大廈多45幢

本港新冠病毒確診人數連日重上500宗高位，食物及衞生局今晚（6日）公布最新強制檢測名單，有41個指明地方上榜，除了太古城智星閣、紅磡海逸豪園21座、觀塘華峯園等私人住宅上榜外，屬住宿學校、早前有4名宿生確診的馬鞍山香港李寶椿聯合世界書院亦榜上有名。通告列出，曾於5月31日至6月6日曾到強檢名單歲所超過兩小時的人士，必須在明日或後日（7日或8日）前往進行核酸檢測。

另外，昨日新增45幢確診大廈，香港大學賽馬會第三學生村四幢住宿學院全部上榜，朗區尚悅．嶺2座及將軍澳Savannah 5A 座亦榜上有名。



▼6月6日強制檢測通告▼



李寶椿聯合世界書院上榜 4名宿生早前確診

根據食衞局公布，最新有41個地點被列入強檢名單，當中包括19幢公屋、8幢居屋、13幢私樓及1間學校。學校方面為馬鞍山香港李寶椿聯合世界書院，衞生防護中心上周四（2日）曾披露，該校共有4名住宿學生確診，學校有4個大樓有住宿設施，其中兩幢大樓出現染疫個案，一個案在其中一幢，另外三個案則在第二幢不同樓層。

太古城、海逸豪園及星河明居等上榜

至於上榜私樓方面，不乏中產屋苑或豪宅，包括不斷有懷疑Omicron亞型的BA.2.12.1變種病毒株個案的太古城，新上榜大廈包括智星閣及興安閣；同區鰂魚涌康怡花園 E1 座亦上榜。鑽石山星河明居D座、紅磡海逸豪園21座等私樓亦榜上有名。

19幢公屋大廈須強檢

公屋屋苑則有19幢大廈上榜，包括黃大仙上邨及下邨、屯門大興邨興偉樓及興輝樓、柴灣興華(二)邨安興樓及秀茂坪邨秀裕樓等。居屋方面亦有8幢，涉及馬鞍山富輝花園1座、沙田愉翠苑愉頌閣及藍田康栢苑松栢閣。

▼6月6日部份強檢地點▼



當局表示，所有在指定時間內，曾到訪以上地點的人士，須於6月7日或8日接受強制檢測。位於柴灣興華（二）邨的流動採樣站會延長服務日期至6月8日。

當局亦指，三個月內曾經檢測呈陽性結果的人士毋須接受強制檢測，至於須接受強制檢測的人士，必須按相關強制檢測公告接受核酸檢測，不能使用快速抗原測試代替，以符合公告要求。

新增45幢確診大廈 賽馬會第三學生村四幢學院全部上榜

另外，衞生防護中心今日更新確診大廈名單，昨日再多45幢確診大廈被列為確診大廈，當中以中西區及大埔區最多，增6幢大廈上榜。目前總共有2,119幢大廈上榜，代表過去14日有確診者曾居住過。

▼6月6日 過去14天確診大廈全名單▼



+ 60

新增大廈中，香港大學賽馬會第三學生村四幢住宿學院全部上榜，包括日新、立之、志新及信興學院，消防處黃大仙員佐級已婚人員宿舍B 座亦榜上有名。元朗區尚悅．嶺2座、將軍澳Savannah 5A 座及愉景灣頤峰菘山閣等亦上榜。