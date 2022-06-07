日本開關︱旅行團無人數限制　EGL東灜遊推北海道7日遊最平1.6萬

日本6月10日開關，准許外國人入境旅遊，不少港人「回鄉」心切。日本觀光廳今日（7日）公布的安排，規定必需有導遊陪同，但未有限制旅行團人每團人數。旅行社EGL東灜遊表示，根據日本最新旅遊指引，將令日本旅行團費有大幅下調空間，即推出北海道、東京七天旅行團，費用約為19,999港元，當中包括七晚香港隔離檢疫酒店；如客人自行預訂隔離酒店，費用則減至15,869元，預計10人便可成行。



▼日本公布6月10日開關▼



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包七晚香港隔離檢疫酒店則收2萬元

EGL東瀛遊執行董事禤國全表示，日本觀光廳今日公布日本實驗旅行團暫沒人數限制，團費有大幅下調空間。早前推出的小型旅行團費不包隔離酒店，兩人成行七天需約28,000元，而配合最新政策，推出北海道、東京七天旅行團，6月22、25及7月23日出發，費用約為19,999元，包括七晚香港隔離檢疫酒店，預計 10 人成行。

禤國全續指，今次旅行團費用當中，最大的成本在於隔離酒店，假若旅客自行訂購隔離酒店，則可獲退4,130元，換言之費用將減至15,869元，不用16,000元便可到日本旅遊七日六夜。禤國全又表示，如反應好會向航空公司爭取東京及大阪以外機位的直航航班，即有更多地點可供港人選擇。

▼日本開關觀光廳予旅客防疫指引▼



北海道遊兩大賞花人氣勝地

此北海道、東京七天旅行團，行程首天由東京轉飛北海道札幌，走訪北海道兩大賞花人氣勝地，欣賞富良野花田及美瑛薰衣草靚景；再前往開名世界、首屈一指的熱門景點白金青池； 以及探秘東京人間仙景、世外桃源之稱的奧多摩湖。旅行團全程只搬兩次酒店，入往兩晚讓旅客有充裕時間享用酒店溫泉設施外，更會連住兩晚札幌市中心及東京新宿京王酒店，方便行街購物。

▼6月2日．有顧客到旅行社查詢▼

