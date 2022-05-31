日本開關｜澳門名列中風險名單　日領事館︰考慮包括病毒傳入風險

新冠疫情全球放緩，不少港人外遊目的地陸續重啟旅遊業，其中日本將於6月10日開關，屬於「藍色名單」的港人，能以小型旅行團方式入境，毋須檢疫。惟一海之隔的澳門確診個案更低，卻被納入中風險的「黃色名單」。日本駐香港總領事館首次就風險名單開腔作解釋，指邊境口岸政策的考慮因素，包括綜合各地病毒傳入日本的風險，並稱有需要時會加強邊境口岸政策。



▼日本公布6月10日開關▼



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日本6月10日恢復接待海外旅行團，香港與內地同被列為低風險的「藍色名單」，即無論港人是有否接種三劑新冠疫苗，一律免檢疫入境。惟確診數目較低的澳門，卻被列入屬中風險的「黃色名單」，即須接種三劑認可的新冠疫苗，才可免除入境檢測及隔離，否則須接受檢測及接受3日的居家隔離。

澳門被日本劃分為中風險的「黃色名單」。（資料圖片）

日本駐香港總領事館︰有需要時加強邊境口岸政策

日本駐香港總領事館回覆傳媒查詢時表示，今次邊境口岸政策的調整，為根據對Omicron變種病毒的理解、各國與地區的感染狀況、病毒傳入日本的風險，以及疫苗有效性等，在綜合考慮各地病毒傳入的風險後，調整相關措施。

領事館又稱，將繼續考慮檢疫體制及防疫措施的執行情況，並依照新冠病毒在海內外的感染情況，以及各國邊境口岸政策等，作適當判斷，包括在有需要時，加強邊境口岸政策。

澳門社會文化司司長歐陽瑜。（澳門新聞局圖片）

歐陽瑜︰澳門政府不鼓勵市民出遊

澳門社會文化司司長歐陽瑜上周六（28日）示，目前澳門的疫苗接種率達89.1%，相信澳門居民到日本的影響不大。她指，日本當局以甚麼標準定義澳門的疫情風險，將會去信日本駐港總領事了解。

她當時亦說，澳府不鼓勵居民於疫情期間出外旅行，澳門居民從海外回澳需隔離14日。被問到是否因為澳門未曾大規模爆發，日方才作出是次安排，歐陽瑜則表示不予置評。