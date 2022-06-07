日本開關｜旅客須購買涵蓋新冠病毒旅遊保險　全程需由導遊陪伴

日圓匯價創20年新低，而日本將如期6月10日「開關」接待外國遊客入境，但規定必須參加旅行團，不能再自由行。日本觀光廳今日（7日）發出的入境旅客指引明，旅團友除了在個別情況外，均需戴口罩，並消毒雙手，也必須購買涵蓋新冠病毒確診的旅遊保險。在日本全程需由導遊陪伴，一旦有人受感染，將會要求導遊將患者送到醫療機構，其他密切接觸者需聽從指示。



旅行社在銷售旅遊產品時，亦須向客戶說明「雖不設罰則，但若違反規定，可能不允許參團或繼續參團」，在徵得旅客同意後才可出發。觀光廳亦公布旅行團的防疫指引，當中提到乘搭公共交通工具時應佩戴口罩，並避免交談；即使身處室外，都應盡量保持社交距離，並將聲量收細；進膳時亦應預先分碟。



▼日本公布6月10日開關▼



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如到訪日本前14日曾到訪高險地區 將不能入境

日本之前按風險，將不同地區或國家由低至高劃分藍、黃、紅三個等級，當中香港、內地、台灣等，均列入最低風險的「藍色名單」。根據日本公布的外遊指引，訪日本前14日內如曾到訪藍色名單以外的地區，將不能入境，而且入境者必需購買涵蓋新冠病毒確診的旅遊保險。換言之，列入黃色名單的澳門，居民暫不能遊日本。

另外，旅客的行程必須提前預先確定，並全程從入境到出境，都由導遊陪伴。到達日本後，亦須遵守基本的防感染控制措施，包括佩戴口罩、勤清潔雙手，避免人多聚集。

▼日本觀光的防疫指引▼



防疫指引要求進食時要先分碟

日本觀光廳亦公布旅行團的防疫指引。在一般情況下，指引提到應保持個人衛生，包括佩戴口罩，消毒雙手，監測身體狀況，保持社交距離，並揀選有實執行防疫措施的店舖。在住宿地方時，指引提醒旅客入住時應量度體溫及清毒雙手，身在公共浴池時則應避免談天。另外，盡量縮短留在用膳場所的時間，而且在社交聚會時佩戴口罩。

另外，乘搭公共交通工具時，應時刻佩戴口罩，盡量令車廂通風，並避免聊天。至於觀光及購物期間，應避免前往擠迫地方，保持社交距離，購買前後都應消毒雙手，並應避免在公共場所大聲說話。此外，進入食肆時，同樣應消毒雙方；進餐時則應事先分碟，避免直接共享同一碟食物。

6月10日起接受登記 北角辦理簽證費用290元

日本觀光簽證系統，預計6月10接受登記，6月13日開始辦理手續。旅行社須取得旅客的護照副本資料，先辦理網上申請，需時約15分鐘，其後系統將發出確認信。惟旅客須攜同確認書及護照正本，到北角的簽證中心辦簽證，費用為290元，審批時間為7日。

縱橫遊常務董事袁振寧透露，原定6月17日出發的日本團，因航空公司更改航班，延期至6月24日出發，估計與旅客申請簽證的時間有限相關。他估計，目前航班數量稀少，相信每日2萬個名額，不設地區配額，難度上遠低於韓國每日30個名額，「唯一唔好係要客人親自去做簽證。」

縱橫遊常務董事袁振寧（資料圖片／黃舒慧攝）

袁振寧：詳情比預料寬鬆 定價可以做到2萬元或以下

袁亦認為，日本公布的詳情比預料中寬鬆，「開頭講到好嚴謹，好多好辣嘅條件。」他認為，旅行團不設人數限制，以及任何景點均向外開放，估計可根據市場反應，進一步下調旅遊產品的價格。「如果估計市場有20人報名，初頭定價可以做到2萬蚊或者以下（包回港7日檢疫酒店）。」

此外，雖然領隊須記錄旅客的行蹤，但袁認為日本當局目的，只為了出現確診者時，以確定密切接觸者。因此旅客只須跟從行程表，當有需要離開酒店時，例如通知領隊到鄰近的便利店購物，只要在同一個地點活動便無大礙，不構成違成規定。「唔好欺騙，或者全心搗蛋，相信唔會有咩問題。」