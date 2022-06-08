房委會資助房屋小組主席倡公屋揀樓機會減至2次　加快輪候時間

房委會昨日（7日）下午舉行周年特別會議，房委會資助房屋小組主席黃碧如建議，減少目前公屋申請者可三次選擇心儀公屋單位的機會，以加快公屋流轉速度及縮短輪候時間。她今早（8日）出席電台節目表示，大部份公屋申請者會用盡三次機會，耽誤其他申請者的輪候時間，故希望將三次配屋機會減至兩次。



房委會資助房屋小組主席黃碧如建議，減少目前公屋申請者可三次選擇心儀公屋單位的機會，以加快公屋流轉速度及縮短輪候時間。（資料圖片）

黃碧如今日在港台節目《千禧年代》表示，申請者獲配屋時因不選擇獲配的單位，結果單位需重新分配予其他申請者，變相有單位有一段時間空置，耽誤輪候時間。她指，重新編配的單位不一定「好過上次」，配屋有公平的做法。

黃碧如表示，申請者獲配屋時因認為不選擇獲配的單位，結果單位需重新分配予其他申請者，變相有單位一段時間空置，耽誤輪候時間。（張浩維攝）

問及能否讓申請者同一時間挑選三個單位？黃碧如指出，如每位申請者能一次過獲配三個單位，則會令其他申請者可挑選的單位減少，並增加輪候時間。

她又建議，為本身已居於公屋的公屋新申請者，另設一條輪候隊伍，令居於不適切居所的申請者，及本身居於公屋申請者分開，訂出分配公屋優次。但對於如何界定居於不適切居所申請者，以及具體方案，仍需待商討。

招國偉表示，根據2013年審計會的數據顯示，48%公屋申請者在首次配屋時就接受房署提供的單位，用盡三次配屋機會的申請者只佔有15%。因此將三次配屋機會減至兩次並非不可行。（資料圖片）

公屋聯會招國偉引2013年數據 僅15%申請者用盡3次揀樓機會

房委會委員、公屋聯會總幹事招國偉亦在電台節目表示，根據2013年審計署的數據，48%公屋申請者在首次配屋時就接受房署提供的單位，用盡三次配屋機會的申請者只佔15%。因此將三次配屋機會減至兩次並非不可行。

招強調，房委會應同時配合縮小配屋的區域範圍，以新界為例，粉嶺及屯門分別在東西兩邊，範圍較廣，因此應該要再細化，以盡量符合申請者要求。他又同意讓居於不適切居所的住戶優先上樓，但認為在界定及執行方面較困難。