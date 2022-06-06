房委會上年度建約2.5萬伙公屋　出租公屋佔約2.1萬　創17年來最高

房委會最新數字顯示，2021/22年度的公營房屋實質建屋量達25,814伙，其中租住公屋佔21,764伙，是繼2004/05年度後，創下近17年來最高水平。



房委會公營房屋實質建屋量達25,814伙，其中公共租住房屋佔21,764伙。（資料圖片）

房委會公布最新公營房屋實質建屋量，2021/22年度達到25,814伙，較上一年度多逾一倍，亦是最近三年以來最高。

在上述25,814伙單位中，出租公屋佔21764伙，是2004/05年度後最高。而參考2020/21年度，當年只得6,261伙，即按年增加逾2倍。此外，居屋、綠置居的資助出售單位則佔4,050伙，較對上一個年度減少950伙，即少約19%。

房委會委員、公屋聯會總幹事招國偉認為，出租公屋建屋量飆升或與之前項目受延誤有關。（資料圖片）

招國偉：拉勻平均每年萬多伙水平

對於上年度出租公屋建屋量飆升，房委會委員、公屋聯會總幹事招國偉認為，有機會與早前項目的延誤有關，於是累積至上年度的新高，「找返之前啲數。」他解釋，對比再對上一個年度（2020/21年）的建屋量，該年數字特別低，僅得6,261伙，故若綜合觀察該兩年的建屋量，「拉勻條數」即平均每年亦只得約萬多伙，與過往相若。

雖然最新數字可觀，但他表示，今年新冠肺炎疫情嚴峻，一度影響內地的運輸鏈，令減少建材等供應減少，故不少地盤曾停工一段長時間。因此，他估計今年度的建屋量會受影響。