土地共享計劃｜新世界申元朗村地　近橫洲公屋　曾申建住宅失敗

發展局再接獲多一宗土地共享先導計劃申請，為新世界發展旗下公司提出。涉及元朗朗屏路永寧村的用地，佔地約5.5公頃，擬建3,300個公營房屋或首置單位、1,300個私營房屋單位和輔助設施，總樓面面積約231,000平方米。申請人的母公司為新世界發展。

資料顯示，該址毗鄰當年引起爭議的元朗橫洲公屋計劃；相關地皮亦曾多次在城規會闖關，過去曾提出申建住宅、駕駛學校等，但統統被否決。



申建6幢私人住宅

資料顯示，申請人為盛店投資有限公司，其母公司是新世界發展。申請地點面積約54,881平方米，當中有約13,788平方米是政府土地，有關土地現時劃為「綜合發展區」地帶和「綠化地帶」。

在私人房屋部份，新世界擬建6幢住用大樓，最高可達38層，料可建1,281伙，容納3,587人，估計有關部分將在2032年完工。

申請地點鄰近橫洲公屋項目，同時亦接近政府提出可發展公屋的棕地旁。（資料圖片／梁鵬威攝）

提供逾3000公營房屋單位

至於公營房屋或首置部分，料可建1幢住用大樓及5幢綜合大廈，最高達40層，可提供3,284伙，容納9,196人，並會提供約4,167平方米的政府、機構或社區設施或社會福利設施，估計其土地平整工程則料在2027年完成。

此外，地盤亦會預留作提供約 24,000 平方米的政府、機構或社區用途，當中可能會設安老院舍，約提供200個床位，或一間容納約 80 人的長者日間護理中心。

▼2020年7月29日 地政總署到橫洲收地▼



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鄰近爭議橫洲公屋計劃地盤

就資料所見，該址鄰近朗屏邨，接近有非原居民村鳳池村等，與橫洲公屋項目非常接近。翻查資料，當年元朗橫洲公屋計劃引起極大爭議，政府由最初擬建1.7萬伙公屋的計劃，在地區人士反對下大幅縮減至4,000伙，惹起「官商鄉黑勾結」的質疑。

當年元朗橫洲發展引起爭議，有橫州村民曾跪行到林鄭月娥候任辦抗議政府收地。（資料圖片／吳煒豪攝）

部份土地曾多次申建住宅被否決

今次的申請範圍中，部份地皮過去曾有不同計劃，例如政府2020年完成「新界棕地使用及作業現況研究」後，該址曾申建422伙低密度私樓，當中包括獨立屋，選址正正位於政府提出可發展公屋的棕地旁，但該改劃申請在去年12月被否決。而在2015年8月，新世界亦曾申建住宅，擬興建3幢39層高、共1,100伙單位，終在2016年被反對。

此外，該址曾被申建臨時駕駛學校，但在2017被拒絕，其後覆核亦失敗；而在更早時間，有地皮更曾被申建3幢大樓、共95個住宅單位，但在1994年被城規會反對。