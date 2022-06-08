專上院校非本地生人數不跌反升　3年增逾千人　大部份為內地生

疫情在全球肆虐逾兩年，不少原本計劃到海外升讀學位課程的內地學生轉往香港等鄰近地區升學。教育局今日（8日）回覆立法會議員書面質詢時指，過去三年，教資會資助學士學位課程、研究院修課課程及自資專上課程的非本地學生人數不跌反升，其中教資會資助學士學位課程，去年非本地生佔13,254人，較3年前增1,005人，佔去公帑資助學士學額約17.9%，當中近六成半為內地學生。



過去三年，教資會資助學士學位課程、研究院修課課程及自資專上課程的非本地學生人數不跌反升。（圖片由香港科技大學提供）

教育局局長楊潤雄今日回覆立會議員狄志遠的書面質詢時指，過去三年（2019/20至2021/22學年），教資會資助學士學位課程的非本地學生人數由12,249人增至13,254人，多1,005人就讀，增幅約8.2%；佔該學年核准公帑資助學士學額總數比例亦由16.6%增至17.9%，當中約六成半為內地學生。

教資會資助研究院修課課程的非本地學生人數，過去3年則由100人增至124人。佔核准公帑資助學額總數比例亦由5%增至約5.8%，非本地學生人數當中更接近九成為內地學生。

自資專上課程方面，過去三年，就讀全日制經本地評審的自資學士學位課程的非本地學生人數由3,182人增至3,411人，增加了229人就讀。（圖片由香港恒生大學提供）

自資專上課程非本地生3年增7.2%

自資專上課程方面，過去三年（2019/20至2021/22學年），就讀全日制經本地評審的自資學士學位課程的非本地學生人數由3,182人增至3,411人，多229名非本地生就讀，增幅約7.2%。而自資研究院修課課程及研究課程在過去兩年亦有超過22,000名非本地學生修讀，當中大部分為內地學生。

教資會自2019/20學年起，向八所教資會資助大學合共撥款5,000萬元，讓大學可靈活運用該筆撥款，舉辦各項促進本地和非本地學生交流共融的校園活動。各專上院校亦會繼續透過多項措施和支援服務，包括為優秀非本地生提供獎學金、提供啟導與適應課程、語文提升課程、學業與職業輔導等，吸引非本地學生來港就學。

楊潤雄︰專上院校仍有空間取錄更多非本地學生

專上院校在現時的政策下仍有空間取錄更多非本地學生，政府及教資會不時檢視相關數據，按需要考慮對現行非本地學生上限作出適當調節，並與國家教育部就鼓勵內地學生來港就學及高等教育協作的相關事宜保持密切溝通，增強兩地學生的交流與共融。