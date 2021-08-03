調查指疫情令內地生到海外升學卻步　僅一成人無更改出國意向

嶺南大學（嶺大）研究生院公布新一項調查，以網上問卷形式訪問2,036名內地大學生。調查發現，疫情令欲到海外升學的學生卻步，逾九成受訪者表示暫時不會考慮到海外升學，當中有八成受訪者因為個人及父母擔心疫情期間，到海外學習的安全和健康問題，以及擔心疫情期間回國很困難。



另外，有一成受訪學生表示未有因疫情改變到外國升讀研究院的意向，當中一成六人升學目的地為香港。負責是次研究的嶺大副校長莫家豪相信，疫情下東亞地區獲得更多招收國際留學生的機會，疫情對於同學選擇心儀升學目的地上亦沒有太大差別。



是次調查於今年6月進行，以網上問卷形式訪問2,036名內地大學生，了解疫情對他們出國升讀研究院意向的變化。調查發現，有七成八受訪學生，在疫情爆發前沒有計劃到海外升學；有意出國進修的兩成人中，最受歡迎的首五個升學目的地分別為美國、英國、日本、加拿大及德國，當中美國最受歡迎。

嶺大調查發現，疫情令欲到海外升學的學生卻步，逾九成受訪者表示暫時不會考慮到海外升學。（資料圖片）

疫情令欲到海外升學的內地生卻步

調查發現，疫情令欲到海外升學的學生卻步，逾九成受訪者表示暫時不會考慮到海外升學，當中有八成受訪學生因為個人及父母擔心疫情期間，到海外學習的安全和健康問題，以及擔心疫情期間回國很困難。

但亦有一成受訪學生未有改變到海外升讀研究院的意向，主要由於同學相信心儀的海外大學能提供更高質量的學習體驗，以及其需要獲得海外文憑幫助未來職業發展。最受他們歡迎的首五個升學目的地分別為美國、加拿大、日本、德國以及法國，香港則排名第六，佔一成六。至於被問到疫情結束後的升學意向，表示有意出國留學的受訪者回升至兩成。

負責研究的嶺大副校長莫家豪指，受訪學生在疫情前、中、後期，對於選擇心儀升學目的地沒有太大差別。（資料圖片）

疫情對於學生選擇心儀升學目的地無影響

負責研究的嶺大副校長莫家豪指，受訪學生在疫情前、中、後期，對於選擇心儀升學目的地沒有太大差別。不過，他相信疫情下，東亞地區獲得更多招收國際留學生的機會，例如日本、新加坡、韓國、香港等。他又以香港為例，指即使全球疫情未完全受控，仍然有一成六有意到海外升學的受訪者打算到香港升學，亦有一成四人表示在疫情結束後會視香港為留學目的地。