護士涉與6男女串謀扮打針案　辯方需時與控方商討　押後至7月再訊

註冊女護士涉嫌與多人串謀「扮打針」，同案來自兩個家庭的6男女，在疫苗通行證實施前4天到訪社區接種中心，疑未有打針卻獲女護士發疫苗接種紀錄，7人涉欺騙衛生署而被控2項串謀欺詐罪。案件今日（8日）在觀塘裁判法院再訊，辯方申請押後案件至7月14再訊，以待與控方商討，獲錢禮主任裁判官批准。所有被告續准以1000元保釋。



7名被告：何嘉雯（34歲，註冊護士）、廖凱殷（42歲，家庭主婦）、蕭杏儀（70歲，家庭主婦）、廖國雄（67歲，建築工人）、Marcelo Mary Ann Villeza（39歲，家庭傭工）、鄭雅怡（30歲，補習老師）及鄭斯蔚（25歲，小學教師）。其中廖凱殷、蕭杏儀、及廖國雄為一家三口，蕭杏儀及廖國雄是廖凱殷的母親及父親；而鄭雅怡及鄭斯蔚則為另一家庭中的兩姊妹。

▼7名被告▼



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首控罪指，5名被告在2022年1月至2月20日期間，串謀欺詐衛生署，即不誠實及虛假地表示廖凱殷、蕭杏儀、廖國雄及Marcelo Mary Ann Villeza已接種一劑疫苗，誘使衛生署向他們發出接種紀錄。

另一控罪則涉及何嘉雯、鄭雅怡及鄭斯蔚。控罪指，3人在2022年2月5日至2月20日期間，串謀欺詐衛生署，即不誠實及虛假地表示鄭雅怡及鄭斯蔚已接種一劑疫苗，誘使衛生署向她們發出接種紀錄。

案件編號：KTCC429/2022