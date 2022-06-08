銷售員認未妥善照顧5貓　官稱工作繁忙非藉口　判社服令100小時

汽車銷售員涉疏忽照顧5隻貓，未帶牠們看獸醫，鄰居發現單位傳出異味，報警揭發事件。男子早前承認虐蓄罪，辯方求情指涉案貓隻是被告從離港的朋友領養得來，他因為工作繁忙才未妥善照顧，現已感到後悔。裁判官指，動物也有免受痛楚地生存的權利，所有人都應該要尊重、善待動物，工作繁忙非藉口，但考慮到被告的悔意，判他100小時社會服務令，被告亦聲稱欠下巨債，裁判官最後亦不用他支付貓隻在愛護動物協會的7萬元住宿費。



被告温緯星（36歲）被控於2021年9月25日，在深井碧堤半島一單位，忽略為5隻貓提供獸醫服務，導致動物受到任何不必要的痛苦。

被告溫緯星認虐畜罪，被判社會服務令100小時。(李慧娜攝)

單位傳出異味鄰居報警

案情指，被告鄰居留意到被告飼養的貓隻瘦弱，單位亦傳出異味，於是報警。警方在現場發現單位地上有排泄物，盛載水及食物的盤子也很骯髒。

5貓已病一段時間

獸醫診斷後指5隻貓已生病一段時間，出現指甲過長、牙周病、脫水、體重過輕、上呼吸道感染、耳炎等情況。被告在警誡下，聲稱不知貓隻生病，所以才未有帶牠們看獸醫。

因工作忙碌無妥善照顧

辯方求情指，被告有朋友離港，他好心才從朋友收養貓隻，但他因工作繁忙等，才沒有提供妥善的照顧。辯方亦指，被告有為貓隻提供水及食物，非同類案件中最差劣，被告已感到後悔，並很掛念貓隻。

案發後貓隻由愛護動物協會託管，控方申請逾7萬元的住宿費，但辯方指被告現時欠下巨債，財政緊絀，無力償還有關款項，求法庭減免費用。

向朋友借200萬開舖至財政緊絀

裁判官指，動物也有免受痛楚地生存的權利，所有人都應該要尊重、善待動物，又指本案控罪愈來愈受社會重視，認為判罰款並不恰當，而工作繁忙亦非犯案藉口。考慮到被告有真誠悔意、及時認罪，判他社會服務令，亦考慮到他借了朋友200萬開舖而財政緊絀，免他支付愛協的費用。

案件編號：WKCC845/2022