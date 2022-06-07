荃灣工廈天台疑變繁殖場　領養團體接收20狗隻：有雪橇犬子宮蓄膿

早前荃灣有工業大廈被揭發天台上有多隻狗隻被困養，日曬雨淋懷疑被虐。其後不少義工及愛護動物組織到場將犬隻救出，當中領養團體救狗之家（Hong Kong Dog Rescue）則接收20隻狗隻，主要是雪橇犬同貴婦犬。

救狗之家表示，在接收的狗隻中發現有三隻雪橇被救出前剛生育，其中一隻更出現子宮蓄膿的情況，懷疑相關工業大廈為私人繁殖場。團體又指，在救出的20隻狗隻中，有12隻已獲領養。



+ 1

狗繁殖場設於工廈 養多至70隻狗

上月有市民發現荃灣兩幢工廈天台及平台位置有不少狗隻被困養，即使在暴雨下仍沒有任何遮擋，更疑有人以棍虐狗。救狗之家表示，接報後到場發現工廈內有約60至70隻狗隻，品種主要為雪橇犬同貴婦犬，而當時漁農自然護理署接走13隻狗，其餘則由領養團體救出。

救狗之家接收其中20隻狗隻，發言人Eva指到場查證後，懷疑大廈天台、平台及部份室內單位均為私人繁殖場，當中三隻雪橇犬在團體到達前曾生育，其中一隻更出現子宮蓄膿的情況。她形容見到情況後感到非常痛心，「代表我們無法救助牠們的小狗。」

救狗之家接收狗隻後，已即時為牠們作檢查及治理，並安排暫托家庭照顧狗隻，當中有12隻已獲領養。日前狗糧品牌Buddy Bites及動保組織HKALPO，向救狗之家捐贈650公斤狗糧。Buddy Bites表示，為減輕領養團體的經費壓力，客人每購買兩公斤狗糧，就會捐出一公斤狗糧。

HKALPO創辦人、大律師麥劍祺（Kim J McCoy）則指，荃灣天台事件只是另一個虐待動物及未有提供合理動物權益的例子，顯示出香港需要通過動物法，以法例對動物繁殖場有更嚴格及有效的監管。