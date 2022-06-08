西貢北潭凹紅色暴雨警告下山泥傾瀉　10條村居民出入受阻

天文台今早（8日）先後發出黃色及紅色暴雨警告，西貢北潭路北潭凹下午12時35分發生山泥傾瀉，消防處正進行搜救行動，政府提醒市民避免前往。九巴及運輸署均發通知，九巴94線須改道行駛；居民指影響附近約10條村居民出入，有北潭涌村小村民今早上學後，暫未能回家，要留西貢市中心等待道路打通。



西貢北潭路北潭凹今日（8日）下午12時35分發生山泥傾瀉，消防處正進行搜救行動，當局提醒市民應避免前往。運輸署指，因山泥傾瀉，北潭路(來回方向)近北潭凹的全線仍然封閉。九巴94號線須改道行駛，改以來往西貢及北潭涌循環線服務。

西貢北約鄉事委員會執行委員、地區顧問李華光向《香港01》表示，發生山泥傾瀉的路段不算主要幹道，平日不會有太多車出入，但相信會對附近約10條村的居民出入造成影響，或要改為乘坐街渡。

北潭涌村村民無法外出返工 學生放學未能回家

居於北潭涌村的居民李先生指，平日只有一條路出入北潭涌村及市區，現時因為山泥傾瀉，無法上班，「我出唔到去，想工作都停擺。」李先生年約11歲的孩子今早如常上學，現時放學亦因山泥傾瀉無法回家，要在西貢圖書館等待路段回復正常，有需要時或要請居於西貢的親戚幫忙看顧孩子。

李先生表示，消防人員曾稱行動需時約四五小時，他期望路面在今晚約8時可以完成清理，讓孩子可以回家。