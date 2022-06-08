疫情｜BA.4或BA.5流入社區　豪宅患者曾光顧A.T.A.S及奇納百川

【中環／蘭桂坊／Shuffle／Zentral／LINQ】衞生防護中心今日（8日）表示，本港再增558宗確診個案，包括301宗已核實的快速測試陽性呈報個案，患者主要是上周六（4日）至周一（6日）呈報染疫，再刷新4月23日以來單日新高。

本港再增一宗疑似BA.4或BA.5變種病毒流入社區個案，患者上月底從英國抵港，完成七天酒店檢疫返回紅磡豪宅「昇御門」2座的寓所兩日後才確診，他在傳染期間曾到訪至少兩間食肆，包括銅鑼灣「A.T.A.S」和尖沙咀海運大廈「奇納百川」，有關食肆已納入6月7日的強制檢測公告。



快測陽性個案覆檢陰性將被剔除

衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，今日新增558宗確診，包括257宗核酸陽性和301宗已核實的快速測試陽性個案，是自4月23日以來新高。對於快測結果要核酸檢測才能計算入確診個案，或會有個案積壓和滯後，張竹君表示，並無統計已核實個案的呈報日期，大部份為周日（5日）和周一（6日）呈報，但當中亦可能有上周六（4日）的個案。

她指，覆檢陰性的個案則會被刪除，涉及15%至25%呈報個案，中心昨日（7日）開始已再無公布新的快測陽性個案，並會剔除早前已公布的新個案，相信再過一兩日覆檢快測數字便會穩定，新增快測呈報個案會直接加入確診總數。

張竹君（左）表示，覆檢陰性的個案則會被刪除，涉及15%至25%呈報個案，相信再過一兩日覆檢快測數字便會穩定。（陳陌麟攝）

BA.4或BA.5患者完成檢疫返回昇御門後兩日確診

新增確診個案中，有63宗屬於輸入個案，包括一宗懷疑變種病毒BA.4或BA.5流入社區的個案，該病人上周日（29日）從英國抵港，完成檢疫後，返回紅磡漆咸道北388號「昇御門」2座的寓所，惟在抵港後第9日病毒檢測呈陽性，並帶有L452R病毒株。他在傳染期內曾到訪一些食肆，有關餐廳將會納入強制檢測公告，包括：

．周日（5日）下午3時至4時，尖沙咀海港城海運大廈3樓奇納百川

．周一（6日）下午1時至2時半，銅鑼灣邊寧頓街9-11號登龍閣地下餐廳「A.T.A.S」

記者今午到尖沙咀海運大廈的奇納百川視察，該餐廳至今仍有營業。食肆負責人Jimmy表示，昨日得悉有確診者曾到訪餐廳後，已要求員工接受快測，結果全部陰性。

BA.4或BA.5患者完成酒店七日檢疫後返回昇御門住所，但在兩日的核酸檢測呈陽性。（資料圖片）

38人酒店檢疫第七確診

其他輸入個案方面，有16宗在機場臨時樣本收集中心採樣確診，13人昨日（7日）抵港，涉及7個航班，餘下的3人則是周一（6日）乘坐同一航班抵埗。另有38宗個案是在檢疫酒店發現，當中有9人在第7日，即是臨「放監疫」前確診，其中3人因同行人士早前已染疫，故已入住隔離中心，另有兩人為已康復人士，其CT值非常高，亦即病毒量低，故被界定為復陽人士；最後一人則是在離港時測試已呈陽性，及後已離港。

▼6月2日 中環酒吧LINQ爆疫▼



▼6月3日中環蘭桂坊酒吧Shuffle爆疫▼



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酒吧LINQ及The Iron Fairies患者病毒株相似

至於接連爆疫的中環酒吧群組方面，蘇豪酒吧LINQ再增兩宗個案，而全基因分析顯示，LINQ和蘭桂坊酒吧The Iron Fairies & Co的病毒株相似，有三個案，曾在5月21日到訪The Iron Fairies後，緊接的下一個周六（28日）再到訪LINQ，兩間酒吧或互相傳播病毒。另一爆疫蘭桂坊酒吧Shuffle亦有新增個案。