疫苗｜再多三人死前兩周曾打針　兩少年打復必泰後胸痛疑患心肌炎

政府今日（8日）表示，截至周日（5日）的過去一周，衞生署共接獲50宗涉及曾經接種新冠疫苗人士的異常事件報告，其中三宗屬曾經於離世前14日內接種新冠疫苗的死亡報告，涉及一名95歲女子和兩名分別77歲及72歲男子，沒有臨床證據顯示個案由疫苗引起。



此外，衞生署接獲兩宗涉及3至15歲青少年在接種新冠疫苗後出現懷疑心肌炎或心包炎的報告，分別涉及一名12歲女子及一名13歲男子，他們在接種復必泰疫苗後兩日內出現胸痛，情況穩定。



▼5月30日 市民趕打第三針疫苗以應付疫苗通行證▼



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截至周日晚上八時，本港市民合共接種約1,725萬劑新冠疫苗。已接種最少一劑疫苗的市民約671萬名，當中包括93.5%的12歲或以上人口，衞生署共接獲7,613宗異常事件報告（佔疫苗接種總劑量的0.04%）。就涉及接種疫苗人士的死亡個案，包括111宗涉及曾經於離世前14日內接種疫苗（佔疫苗接種總劑量的0.0006%），沒有死亡個案顯示與接種疫苗有關聯。

74歲男速發嚴重過敏及缺血性心臟病 未能確立與疫苗有關

至今，新冠疫苗臨床事件評估專家委員會已總結72宗死亡個案與疫苗接種沒有因果關係，一宗個案未能確立與疫苗接種有因果關係，涉及一名74歲男子，根據解剖所顯示的死亡原因看來是速發嚴重過敏反應及缺血性心臟病，專家委員會於六月會議上審視個案所得資料，認為未能確立死亡個案和疫苗接種有因果關係。專家委員會初步認為，11宗個案與疫苗接種沒有關聯，其餘27宗個案仍要待取得更多資料以作評估。

▼5月31日 疫苗通行證第三階段實施首日▼



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根據醫管局資料，5月9日至6月5日期間，整體死亡個案比率為每十萬人有45.5宗，而2018年至2020年同期平均的死亡個案比率為每十萬人有43.4宗。此外，流產個案比率為每十萬人有13宗，而2018年至2020年同期平均的流產個案比率為每十萬人有22宗。根據上述數字的統計分析，未有證據顯示接種疫苗增加接種者的死亡或流產風險。