院舍︱第五波5.2萬院友染疫　葵青區最多　3區安老院死亡率達一成

第五波疫情下，全港近乎所有院舍出現確診個案，據勞工及福利局提交予立法會的書面回覆，自今年初至5月25日期間，全港院舍有逾5.2萬名院友染疫，有4996名院友不幸病逝，當中逾八成染疫院友及逾99%病逝院友來自安老院舍。



▼第五波疫情下，不少院舍出現確診個案▼



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據勞福局提交予立法會的書面回覆，今年初至5月25日期間，全港院舍有5,2775名院友確診，比對今年初全港院舍院友的人數，染疫比率高達67%。在逾5.2萬名確診院友中，逾八成、即近4.3萬院友居於安老院，另外約18%則為殘疾人士院舍院友。

油尖旺區院友染疫比率最高 葵青區5,666院友中招

十八區中，油尖旺區院友的染疫比率最高，染疫院友有3153名，但已佔全區院友數目81%。但若以染疫院友人數論，則以葵青區最多，多達5,666名院友確診，佔該區總院友人數72%；其次是九龍城區，確診人數達5,082人，佔該區院總院友人數75%。

十區安老院舍染疫比率達7成以上 九龍城區逾4600人染疫

若只計算安老院院舍情況，同樣是以油尖旺區院友的染疫比率最高，區內有2,859名安老院舍院友，已佔全區院友總人數83%。在十八區中，有10區的安老院院友染疫比率達70%或以上。若以染疫院友人數論，則以九龍城區最多，多達4,604名院友確診，亦佔該區總院友人數77%。

九龍城、葵青各有逾500院友病逝

全港安老院在第五疫情期間，共有4970名院友不幸病逝，當中九龍城區的安老院有560名院友病逝，屬十八區最多，其次是葵青區有502名安老院院友病逝，上述兩區染疫院友的死亡比率均達9%。另有三區的死亡比率高達10%，包括中西區、深水埗區、及油尖旺區，其中深水埗區的病逝院友數字亦高達462人。

勞福局：跨部門工作小組正討論多項措施 會適時公布

勞福局在文件中指，政府今年3月成的跨部門工作小組，正討論多項措施，加強院舍整體抗疫能力，應對可能出現的第六波疫情，當中包括改善院舍的通風、加強院舍感染控制、改善政府部門與院舍的溝通等。社署會向業界介紹和解說工作小組議定的措施，工作小組亦會適時公布工作進度。

院舍首針接種率達88% 第三劑接種率僅20%

在院舍的疫苗接種方面，截至6月5日，當局推動的外展服務已為院舍院友注射超過110,000劑疫苗，院友首劑接種率達88%，第二劑及第三劑的接種率則分別為71%及20%。