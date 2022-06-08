院舍爆疫︱逾千名臨時照顧員合約屆滿　羅致光：現無計劃續聘

第五波疫情下，院舍成為重災區，全港逾5.2萬名院友染疫，死亡院友更達4996人。因應疫情，社署今年3月初招聘逾千名臨時合約照顧員作救兵。隨著疫情緩和，勞工及福利局局長羅致光今日（8日）表示，當局現時無計劃續聘臨時合約照顧員。多名議員在會上均關注安老業界人手短缺問題，羅致光回應指涉及因素多，並不止於薪酬待遇，當局會持續研究。



另外，政府今年2月推出為期五個月的「院舍員工防疫抗疫特別津貼」，截至5月25日，尚有1,150宗申請仍在處理，而批出的1,483宗申請，涉款逾1.8億元。



社署今年3月招聘逾千名臨時合約照顧員

勞工及福利局局長羅致光今日（8日）在立法會會議上指，社署今年3月初在本地及內地分別招聘353名及762名合約為期三個月的臨時合約照顧員。他們經過三日培訓，獲社署委派到安老院、殘疾人士院舍、隔離設施及暫託中心協助照顧工作。

羅致光提到，為期三日的培訓由基督教靈實協會靈實進修學院、明愛社區書院、香港老年學會、及仁愛堂賽馬會培訓中心提供，培訓內容參照院舍員工資助計劃護理員力訓練課程，面授時數不少於21小時，內容包括日常起居照顧、生命表徵、扶抱及轉移、及感染控制等。臨時合約照顧員須修畢課程，並通過評核，方可獲委派投入服務。

第5波新冠疫情爆發，安老院舍屬重災區。（資料圖片）

部份本地臨時合約照顧員已離職 羅致光：培訓對他們未來投身行業起積極作用

羅致光指，隨著疫情漸趨穩定，社署在社區設立的多個暫託中心停止運作，署方現時沒有計劃續聘臨時合約照顧員，而353名本地臨時合約照顧員，有部份已經離職，但相信他們在培訓所學、以及在工作中獲得對照顧工作的經驗，對他們未來投身照顧行業有積極作用。

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議員關注會否延長放寬院舍輸入外勞規定

多名議員關注院舍人手短缺的問題，並關注院舍員工的薪酬待遇及工作環境。羅致光回應指，當局會持續研究，並認為就院舍人手問題，薪酬只是其中一個因素，仍有很多其他因素，要全盤一併考慮。

就議員李世榮問及當局會否考慮繼續放寬院舍輸入外勞的規定，羅致光指解決人手不足問題要多管齊下，認同輸入外勞是其中一個方法，會就輸入外勞再與業界及勞工界討論。

他續提到，安老服務計劃方案中有數項與人手相關的工作已在進行，將會向立法會福利事務委員會報告進度。羅致光在會上亦強調，香港勞動力下降，但安老服務業需求升，當局過往工作能控制空缺率，但未能進一步改善，認同改善人手空缺情況重要。

勞福局局長羅致光指，院舍人手問題上，薪酬只是其中一個因素，仍有很多其他因素要全盤一併考慮。

收2633宗院舍員工抗疫特別津貼申請 逾4成仍處理中

政府今年2月推出為期五個月的「院舍員工防疫抗疫特別津貼」，為今年2月至6月期間、每月於院舍工作至少14日的院舍員工提供每月2,000元津貼。

據勞福局提交予立法會的書面回覆，截至5月25日，社署接獲共2,633宗申請，涉及37,109名員工，仍有1,150宗申請、即逾4成申請正在處理當中，另外1,483宗申請已獲批，發放逾1.8億元。院舍營辦人可在今年7月7日前，按月向社署遞交申請。

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